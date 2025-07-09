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Rusya'yı şoke eden saldırı: Plajı vurdular

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#Ukrayna#Rusya#Saldırı
Rusyayı şoke eden saldırı: Plajı vurdular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 12:39

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk kentinde bir plaja düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 7 kişi yaralandı.

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Kursk Bölgesi Vali Vekili Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, Gorodskoy plajına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu bir Rus askeri de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Khinshtein, "İnsanlar İHA saldırısıyla ilgili bilgilendirildikten sonra hep birlikte plaja gelmişti. Asker, ikinci bir patlama meydana geldiğinde insanları tahliye etmeye başlamıştı. Maalesef hayatta kalamadı" ifadelerini kullandı.
Khinshtein, saldırının bölgede ailelerin yoğun olarak bulunduğu bir alanda kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Yaralılardan 5'inin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma birliklerinin gece boyu 23'ü Kursk bölgesi olmak üzere toplam 9 bölgede Ukrayna'ya ait 86 İHA'yı imha ettiğini aktardı.

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#Ukrayna#Rusya#Saldırı

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