Rusya’yı şoke eden olay: Koronavirüs şüpheli hasta sokakta ölüme terk edildi

Rusya'yı şoke eden olay hafta sonu başkent Moskova’nın Marfino semtinde yaşandı. Koronavirüs şüphesiyle 17 Nisan tarihinde ambulansla hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Elena Çuklova, aradan iki gün bile geçmeden hasta nakil aracıyla evine geri getirildi. Mobese kamera çekiminde hasta kadının evde kimse bulunmadığı için sokaktaki banka kaderine nasıl terk edildiğinin görüntüleri de ortaya çıktı. Bankta acılar çektiği her halinden belli olan kadın yarım saat gibi kısa sürede yaşamını yitirdi.



Hastanın sokağa terk edilişi görüntüleri kısa sürede tüm ülkeyi dolaşması üzerine Moskova şehir yönetimi tuhaf durumu ile ilgili açıklama yaptı.



48 yaşındaki kadının sokak ortasında ölüme terk edilmesiyle ilgili Moskova Sağlık Departmanı, resmi RİA haber ajansı vasıtasıyla açıklama yayınladı. Hastanın 17 Nisan tarihinde koronavirüs semptomlarıyla başkentteki 52 nolu hastaneye kaldırıldığı kabul edildi. Ancak burada yapılan testlerin pozitif çıkmaması üzerine hastanın ertesi gün taburcu edilerek 18 Nisan akşamı nakil aracıyla ikamet adresine geri götürüldüğü kaydedildi. Sağlık problemi olmadığı iddia edilen kadının adresinde kapıyı kimse açmadığı için binanın önündeki banka bırakılmasından kısa süre sora fenalaştığı ve çağrılan ikinci bir ambulansın 11 dakika sonra olay yerine gelmesine rağmen hastanın ölümünü tespit ettiği söylendi.



Hastane tarafından “sağlıklı" gerekçesiyle taburcu edilen 48 yaşındaki hastanın sokak ortasında ölüme terk edilmesi geniş çaplı soruşturma başlatılmasına neden oldu.



