Rusya’yı sarsan şok suikast

Haberin Devamı

ÜNLÜ Rus düşünür Aleksander Dugin’in aracına yerleştirilen bombanın infilakı Rusya’da gündemi sarstı. Ülkede halk nezdinde Ukrayna karşıtı hareketlerin ivme kazanması bekleniyor. Suikast sonucu kızını kaybeden 60 yaşındaki Dugin, 2007 yılında Türkiye’de görülen “Ergenekon” davasında da adını duyurmuştu. Rusya’nın eski Orta Asya cumhuriyetleri ve Türkiye ile birlikte yeni “Avrasya Birliği kurması gerektiği” fikrini ortaya atmıştı.

ARABAYA KIZI BİNDİ

Rusya’yı sarsan suikast geçen cumartesi gecesi TSİ 21.30 civarında başkent Moskova’ya 29 kilometre mesafede Majaysk karayolu üzerinde meydana geldi. Aynı gün Moskova dışında Aleksander Dugin ve 30 yaşındaki kızı Darya’nın katıldığı Rusya’nın Ukrayna müdahalesini savunan milliyetçi festival düzenlenmişti. Etkinliğe Land Cruiser marka cipiyle gelen Dugin’in, akşam saatlerinde aynı araçla şehre dönmesi planlanıyordu. Ancak son anda bir değişiklik yapılarak Dugin’e ait cipin direksiyonuna kızı Darya oturdu. Dugin ise bir arkadaşının aracına binerek Moskova’ya dönmeyi tercih etti. Grup, festival alanından ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra bir felaket yaşandığı bilgisi Dugin’e ulaştı. Kızının kullandığı cip ortalama 100 kilometre hızla hareket ettiği sırada şiddetli patlama duyuldu. Araç, karşı şeride geçerek yakındaki bir binaya çarpıp alevler içinde kaldı.

Haberin Devamı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yanan cipin içinde kalan Darya Dugina, itfaiye ve ambulanslar yetişene kadar büyük olasılıkla yanarak can verdi. Suikastın meydana geldiği noktaya kısa sürede ulaşan kederli baba Dugin, gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. Kızı Darya’yı feci şekilde kaybeden Dugin’in ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı da bildirildi. Rusya soruşturma komitesi patlamaya sürücü mahallindeki bombanın yol açtığını bildirdi.

Haberin Devamı

UKRAYNA’YA SUÇLAMA

Suikasttan hemen sonra bunu kimin düzenlemiş olabileceği açıklamaları gelmeye başladı. Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği Donetsk bölgesi lideri Denis Puşilin, soruşturma sonuçlarını beklemeden, “Suikastın sorumlusu Ukrayna yönetimi. Aleksander Dugin’i ortadan kaldırma girişimiyle karşılaşmış bulunuyoruz. Rusya’daki liberal Batı lobisi, vatansever sesleri güç kullanarak susturma yolunu açmış bulunuyor” yorumunu yaptı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’nın suikastla ilgili açıklamasında yine Ukrayna iması yapılarak, “Dugin’e karşı düzenlenen ve kızının hayatını kaybetmesiyle neticelenen suikastın arkasında Kiev yönetiminin durduğu ispatlanırsa, Ukrayna’nın terörist devlet ilan edilmesinin yolu açılmış olur” dedi.

Haberin Devamı

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’daki Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Sludski, suikastın bir kişiden ziyade Rusya’ya karşı düzenlendiğini savunarak, “Bu suikast devletimizin (Rus dünyası) ideolojisine düzenlenmiştir. Bizi korkutmak ve sindirmek istiyorlar. Sorumlular ve failler yakalanarak en ağır biçimde cezalandırılmalı” açıklamasını yaptı.

KİEV: HİÇBİR İLGİMİZ YOK

Ukrayna’dan suikastla ilgili ilk resmi açıklamayı Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Mihail Podolyak yaptı. Podolyak, “Ukrayna’nın bu suikastla uzaktan yakından hiçbir bağlantısı yoktur. Bunu resmen ilan ediyorum” dedi. Dugin suikastına Ukrayna yönetimine yakınlığı ile bilinen siyaset uzmanı Yuriy Romanenko tarafından da yorumlandı. Suikastın Rusya’nın kendi işi olduğunu ileri sürerek, “İlhakçılara karşı savaş veren Ukrayna’nın suikastla uğraşacak vakti yok. Suikastın yüzde yüz Rusya’nın kendi işi olduğunu düşünüyorum. Rusya halkı, 6 aydır devam eden Ukrayna savaşından bezdiği için toplumu canlandıracak dopinge ihtiyaç duyan Moskova bunu organize etmiş olabilir. Putin’in 1999 yılında Moskova’da havaya uçurulan apartmanlar terörü gölgesinde iktidara yürüyüşünü hatırlatmak isterim” dedi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DE ADI ‘ERGENEKON’ DAVASIYLA DUYULMUŞTU

Aleksander Dugin ismi Türkiye’de de iyi biliniyor. Türkiye’nin gündemine ilk defa “Ergenekon” davasıyla 2007 yılında girdi. Yıllarca devam eden ve ardından düşen Ergenekon davasında Dugin’in, örgütün fikir babası olduğu Rus basını tarafından ileri sürülmüştü. Rusya ve Türkiye’nin geride kalan Orta Asya cumhuriyetleriyle yeni Avrasya Birliği’ni kurabileceklerini savunduğu aktarılmıştı. Dugin’in asıl uzmanlık alanı sosyoloji ve felsefe. Türkiye’deki davadan sonra kendisinden “Putin’in önde gelen danışmanı” diye söz edilmeye başlanmıştı. 1991’de dağılan Sovyetler Birliği yerine Rus etnik kökeninin ön plana çıkarılarak yeni bir Rus imparatorluğu kurulabileceğini savunmasıyla biliniyor. Dugin neo-bolşevik hareketi liderliğinin yanı sıra Rusya’da yayın yapan “Tsarigran” (İstanbul) İnternet haber sitesi editörlüğünü de bir süre üstlenmişti. Aleksander Dugin, ayrıca 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardında Rusya ile Türkiye’nin yakınlaşmasını kesinlikle istemeyen başta ABD olmak üzere Batı’nın bulunduğunu da dile getirmişti.