Rusya'yı kızdıran karar! 'Derhal kaldırın'

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara Litvanya’dan destek geldi. Litvanya, AB Dış Bölgesi olarak tanımlanan Rusya’nın Kaliningrad bölgesi üzerinden yaptırım ürünlerinin geçişini yasaklama kararı Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB’nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Bunu yasadışı görüyoruz. Durum ciddi. Herhangi bir önleme ve karardan önce çok derin analiz yapmak gerekiyor. Birkaç gün içinde durum netleşir. Ortak bir tavır için birimler arasında toplantılar gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.



"DERHAL KALDIRIN"



Rusya Dışişleri Bakanlığı’da yaptığı yazılı açıklamada Litvanya’nın kararını provokatif bir karar olarak değerlendirirken, "20 Haziran’da, Litvanya maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Litvanya topraklarından Kaliningrad bölgesi üzerinden çeşitli malların demiryolu ile sevkiyatının önceden bildirmeksizin Vilnius tarafından uygulanan yasakla ilgili protesto verilerek bu kısıtlamaların derhal kaldırılması talep edildi.



Litvanya’nın uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğini provokatif ve düşmanca kararını dikkate aldığımızı belirttik. Bu bağlamda yakın zamanda Kaliningrad bölgesi ile Litvanya üzerinden Rusya Federasyonu topraklarının geri kalanı arasındaki malzemelerin geçişi tamamen geri yüklenmezse Rusya’nın ulusal çıkarlarını korumak için harekete geçme hakkını saklı tuttuğu belirtildi" denildi.