Rusya'yı kana buladı... Moskova suçluyu açıkladı! 'Melek yüzlü şeytan' yakalandı

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St. Petersburg'daki bir kafede Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarlarının toplandığı sırada patlama meydana geldi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamada ünlü Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarski'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

‘Street Food Bar No 1’ isimli kafede meydana gelen patlamada en az 25 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Rus terörle mücadele müfettişleri saldırının arkasında Ukrayna'nın güvenlik servisleri ve muhalefet lideri Alexei Navalny ile bağlantılı ajanlar olduğunu duyurdu.

Rusya'da adeta şok etkisi yaratan saldırı sonrası geniş çaplı bir operasyon başlatan güvenlik güçleri Daria Trepova'yı gözaltına aldı.

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Ülke basınının 'Melek yüzlü şeytan' lakabını taktığı kadın saldırının baş şüphelisi olarak görülüyor.

Aynı haberlerde kadının içinde bomba olan paketi kafeye doğru götürdüğü anlara yer verildi.

Tatarski’nin Telegram'da 500 binden fazla takipçisi var ve burada kendisi de dahil olmak üzere askeri blog yazarları Rusya'nın Ukrayna'daki harekâtının bazı yönlerini eleştirdi.

Gerçek adı ‘Maxim Fomin’ olan Vladlen Tatarski, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ateşli bir destekçisiydi.

Bomba patladığında kafede düzenlenen etkinlikte konuşmacıydı.

BOMBA HEDİYE ŞEKLİNDE GELDİ

Rus basınında patlayıcıyla ilgili çelişkili haberler yer alıyor. Rus devlet medyasının aktardığı İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Tatarski'ye içinde bomba gizlenmiş bir heykel hediye edildi.

Tatarski, Ukrayna’da cepheden haber yapmıştı ve geçen yıl Kremlin'in içinde çektiği video da ünlenmesinde rol oynadı. Videoda, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, herkesi gerektiği gibi soyacağız. Canımızın istediği gibi" demişti.

Bu video, Rusya'nın Ukrayna'nın kısmen işgal altındaki dört bölgesini ilhak ettiğini ilan eden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kremlin’deki bir törende çekildi. Putin’in bu ilhak ilanı Batı tarafından kınanmıştı.

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St. Petersburg merkezli haber sitesi Fontanka'nın bildirdiğine göre, Pazar günü hedef alınan kafenin eski sahibi, Rus paralı asker grubu Wagner’in başkanı Yevgeny Prigozhin.

St Petersburg, Putin'in memleketi ve kariyerinde ilk yükseldiği yer.