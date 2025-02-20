Rusya’yı değil Ukrayna’yı suçladı: Trump’tan Zelenski’ye zehir zemberek sözler

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ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Florida eyaletindeki konutundan yaptığı açıklamalarda Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi suçlarken, Zelenski’nin savaşı başlatmaması gerektiğini ve yıllardır bir barış anlaşmasına çoktan imza atması gerektiğini öne sürdü. Başkan Donald Trump ayrıca Kremlin’in “Ukrayna’da seçim” ön şartını da yineleyerek Zelenski’nin oy oranının dip yaptığını iddia etti.

ÜÇ YILDIR MASADAYDINIZ

Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un öncülük ettiği heyetlerin Riyad’daki görüşmesine Ukrayna’nın davet edilmemesi üzerine Zelenski’nin sitem etmesine sert karşı çıkan ABD’nin 47’nci Başkanı, “(Masada) sandalyeleri olmadığı için bozulduklarını duydum. Aslında üç yıldır ve öncesinde masadaydılar. Bu çok kolay bir şekilde halledilebilirdi” dedi.

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SAVAŞ HİÇ BAŞLAMAMALIYDI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin “davet edilmedik” sözlerine oldukça takılmış olduğu gözlenen Trump, konuyu yine davete getirerek, “bugün duydum ki ‘yani davet edilmedik.’ Ee, üç yıldır oradasın. Üç yıldır savaşı bitirmeliydin. Savaşa hiç başlamamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin” dedi. Rusya’nın Ukrayna toprağı olan Kırım’ı işgali üzerinden 11 yıl geçerken, Ukrayna’nın geri kalanını işgalinin üçüncü yıl dönümüne de dört gün kaldı. Trump ise bu işgaller için Zelenski’yi suçladı. ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ısrarla öne sürdüğü “Ukrayna seçime gitmeli” şartını da benimsemişe benziyor. “Ukrayna’da seçimlerin yapılmadığı bir durum var. Aslında Ukrayna’da sıkıyönetim var. Ukrayna’daki liderin, yani bunu söylemekten nefret ediyorum ama oy oranı yüzde 4’e düştü” diyen Trump, Zelenski eğer müzakere masasında koltuk istiyorsa Ukrayna halkının da “seçim yapmayalı çok uzun zaman oldu” demesi gerekeceğini savundu.

Riyad’daki tarihi görüşme hakkında görüşleri sorulan Trump, “(Barıştan) çok daha eminim. Görüşmeler çok iyiydi. Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Vahşi barbarlığı durdurmak istiyorlar” dedi.

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YETMEDİ HESABINDAN YAZDI

Trump dün akşam saatlerinde Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada da Zelenski’yi yerden yere vurdu. Açıklamasında, “vasat komedyen” diye nitelendirdiği Zelenski’nin hiç başlamaması gereken bir savaşı başlattığını ve bu süreçte kötü bir iş çıkardığını savunan Trump, Zelenski için, “ABD’yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlamaması gereken, ancak ABD ve ‘Trump’ olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Üstelik, Zelenski gönderdiğimiz paranın yarısının “kayıp” olduğunu kabul ediyor. Seçim yapmayı reddediyor. Tek yeteneği uykucu Biden’ı “keman gibi çalmak” oldu. Seçimsiz bir diktatör olan Zelenski hızlı hareket etmeli, yoksa ortada bir ülkesi kalmayacak” dedi.

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TRUMP’IN TEMSİLCİSİ RİYAD’DAN SONRA KİEV’DE

ABD, Rusya ile baş başa Suudi Arabistan’da geride kalan ülkeleri dışlayan ilk direkt temasını gerçekleştirdikten sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg dün sabah Ukrayna başkenti Kiev’e gitti. Kellogg, ziyaret amacını “Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi dinlemeye geldim” sözleriyle tanımladı.Polonya üzerinden Ukrayna başkenti Kiev’e trenle ulaşan Kellogg, müzakere sürecinde Ukrayna’nın tam olarak dışlanmadığı mesajlarını verdi. Kendisini karşılayan gazetecilere kısa açıklamalarda bulunan Trump’ın Özel Temsilcisi, “Kiev’e gelişimin amacı Ukrayna yönetimiyle sonuç vaat eden verimli görüşmeler yapmak. Biz buraya Ukrayna tarafını dinlemeye, taleplerini anlamaya geldik. Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu gayet iyi biliyoruz. Tüm bunları Zelenski anlatırken biz de onu çok iyi dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)

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KREMLİN MEMNUN

PUTİN: TRUMP UKRAYNA MÜZAKERELERE KATILACAK DEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya heyetleri arasında gerçekleşen Riyad görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, Trump ile görüşmesinde ABD Başkanı’nın kendisine Ukrayna’nın da barış müzakerelerinde bulunacağını söylediğini ifade etti. Bu arada Putin Rus birliklerin Kursk’tan Ukrayna topraklarına geçiş yaptığını da açıkladı.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD ile Rusya temsilcileri arasında Riyad’da önceki gün gerçekleşen ilk resmi teması özetleyen açıklamalar yaptı: “Riyad müzakerelerinde dünyayı daha güvenli hale getirmek için Rusya ve ABD heyetleri fevkalade siyasi irade ortaya koymuştur. Dünyadaki problemlerin çözümü için Biden yönetimi döneminde komaya sokulan Rusya-ABD ilişkilerinin bu komadan çıkartılarak yeniden normal hale getirilmesi temel mevzu olmuştur. Ukrayna ihtilafına gelince. ABD ve Rusya Ukrayna savaşının bitirilmesi için kararlılıkları sergilemiştir. Gelinen aşamada önemli olan Ukrayna tarafından Zelenski’nin de ihtilafın sona ermesi için kendi yapıcı önerilerini bize sunması. Rusya ile ABD bu krizle ilgili özel temas ekibi kurarak sürekli irtibat halinde olacak” dedi.

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ABD MEDYASINDAN 3 MADDELİK PLAN

Riyad müzakereleri hemen sonrasında Amerikan medyası Ukrayna savaşını durdurmak için 3 maddelik plan hazırlandığını öne sürdü. Amerikan heyetini kaynak gösteren Fox News haberine göre plan üç kritik aşama içeriyor.

- ATEŞKES: İlk madde ABD ve Rusya’nın anlaşmasıyla Ukrayna cephelerinde ateşkes ilan edilecek ve bu ateşkes Ukrayna tarafına da kabul ettirilecek.

- SEÇİMLER: Planın ikinci maddesine göre başlayacak müzakerelerde Ukrayna’nın yasal temsili için ülkede cumhurbaşkanı seçimleri düzenlenecek.

- KALICI BARIŞ: Üçüncü maddeye göre Rusya-Ukrayna-ABD müzakereleri sonunda oluşacak barış anlaşması imzalanarak savaş resmen sona erecek.

LAVROV: HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇMEDİK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün sabah ayağının tozuyla Rusya parlamentosu alt kanadı Duma kürsüsüne çıkarak Suudi Arabistan temasları hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Rusya’nın Ukrayna’daki hedeflerinden taviz vermediğini dile getiren Lavrov, “ABD’ye Ukrayna krizinin barışçıl yoldan çözülebilmesi için krizi tetikleyen 2014 yılında ortaya çıkan nedenlerin (Ukrayna’da ihtilal yapılmıştı) ortadan kaldırılması gerektiğini söyledik. Rusya, ABD’den taleplerini sıralamıştır. Bunları şöyle özetleyebilirim:

Ukrayna’nın uzun yıllar boyunca NATO tarafından Rusya karşıtı merkez yapılmasına son verilmeli. Ukrayna’daki Rus varlığının imha edilmesine son verilmeli. Rusya’ya bağlı Ukrayna Ortodoks Kilesine baskılar kalkmalı. Ukrayna, Avrupa Birliği ülkeleri ve Kanada’da tırmanan ırkçılığın önüne geçilmeli. RiyAD temasıyla Rusya ve ABD uçurumun kenarından dönüş yapmıştır. Şimdi Biden döneminin olumsuz mirası bir an önce temizlenmesi lazım. Rusya, Amerika ile eskiden olduğu gibi ekonomik işbirliğini canlandırmaya hazır. Küresel stratejik güvenliğin (nükleer silahların kontrolü konusunda) da ABD’den pozitif adımlar atmasını bekliyoruz” ifadelerin kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)

RUSYA BU KEZ ODESSA’YI VURDU

UKRAYNA savaşının sona ermesi için ABD ile Rusya arasında görüşmeler devam ederken Rus kuvvetleri önceki gece Ukrayna’nın üçüncü büyük şehri Odessa’yı vurdu. Sürü halinde Şahid tipi kamikaze dronlar kullanılarak gerçekleştirilen Rus saldırısında Odessa çevresinde elektrik dağıtım trafoları hedef alındı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı saldırıda 4 kişinin yaralandığını 15 bin ailenin ise elektriksiz kaldığını bildirdi. Odessa yanı sıra önceki gece Rusya tarafından Ukrayna topraklarında toplam 165 kamikaze dronla iki balistik füze atıldığı da açıklandı. Ukrayna Ordusu ise iki gün önce Rusya içlerinde Samara bölgesindeki Sizran petrol rafinerisiyle Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde Kazakistan petrolünün ihraç edildiği petrol boru hattı pompa istasyonunu vurmuştu.