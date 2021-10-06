Rusya'yı ayağa kaldıran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

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Rus STK'sı Gulagu Net, Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak tanımladığı bir muhbir sayesinde, hapishanelerdeki sistematik işkence ve cinsel istismarı belgeleyen 40 gigabaytlık "gizli video arşivi" ele geçirdi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Sadece Rusya değil tüm dünyada yankı uyandıran videolarda yatağa bağlı ya da yerde yatan erkek mahkumların süpürge gibi nesneler kullanılarak tecavüze uğradığı görülüyor.



Başka bir videoda yüz üstü yatırılan bir mahkumun başına bir gardiyanın ayağıyla bastığı görülüyor. Acı içinde kıvranan mahkumların sistematik olarak şiddet ve istismara maruz kaldığı görülüyor.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI, HAPİSHANE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Görüntüler sonrası Rusya Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Teşkilatı başkanı, üç videonun çekildiği Kazakistan sınırındaki batı Rusya bölgesi Saratov'a bir görev gücü gönderdi. Federal Hapishanesi'nin başkanı 55 yaşındaki Albay Alexei Fedotov'un da istifa ettiği öğrenildi.





PUTİN'İN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

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Putin'in sözcüsü Peskov, "Görüntüler doğrulanırsa, bu ciddi bir soruşturma için bir nedendir. Konuyu hızlı ancak sakin bir şekilde çözmek gerekiyor" açıklamasını yaptı.

CEZAEVİ TALİMATIYLA CİNSEL İSTİSMAR

Rusya'daki erkek mahkumlar, gözdağı vermek ve şantaj yapmak amacıyla cezaevi yönetiminin talimatıyla diğer mahkumlar tarafından sıklıkla cinsel istismara maruz kalıyor. Aktivistler, 40 mahkumun saldırıya uğradığını söylese de kanıtlar gerçek kurban sayısının 200 civarında olduğunu gösteriyor.



