Rusya’ya yeniden ‘Demir Perde’ mi

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RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, içeride halka yönelik baskı giderek artıyor. Ukrayna harekâtına dair muhalif sesleri tamamen kısma niyetinde olan Kremlin yönetimi, son olarak basın özgürlüğünü neredeyse hiçe sayan yeni bir karara imza attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında “sahte bilgilerin yayılmasını” 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıran bir yasa tasarısı imzaladı.

‘ENFORMASYON SAVAŞI’

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Bu yasayı kabul etmek zorundaydık çünkü Rusya’ya karşı bir enformasyon savaşı başlatıldı. Bu şartlar altında kendimizi korumamız gerekiyordu” dedi. Ancak yasanın keyfi kararlara açık olması nedeniyle birçok yabancı medya kuruluşu Rusya’dan çekilmeye başladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), BBC, CNN ve Deutsche Welle gibi Batılı birçok yayın organının haberlerine erişim engeli getirmişti. İngiliz BBC, Rusya’daki gazetecilerinin faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. CNN ve Bloomberg ile CBS gibi diğer uluslararası yayın kuruluşları da Rusya’da habercilik faaliyetlerine ara vereceklerini duyurdu.

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SOSYAL MEDYAYA YASAK

Roskomnadzor, Facebook’un ardından da Twitter’a da erişimin yasaklandığını duyururken, YouTube’a da erişim engeli getirildiği öne sürüldü. AB ülkelerinde de Rusya yanlısı yayın yapan medya kuruluşlarına Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok gibi platformlarda erişim engellendi. “Demir Perde”, 2’nci Dünya Savaşı’nın sonu olan 1945’ten Soğuk Savaş’ın sonu olan 1991 yılına kadar Avrupa’yı ikiye ayıran ideolojik ve fiziksel sınırları tanımlamak için kullanılıyordu.

RUS UÇAKLARINA YURTDIŞI YASAĞI

RUSYA’yı dünyanın geri kalanından kopartan bir diğer adım, Rusya Sivil Havacılık Kurumu’ndan geldi. Dün ülkedeki tüm havayolu şirketlerine genelge gönderilerek, 6 Mart tarihinden itibaren hiçbir yabancı ülkeye uçulmaması, 8 Mart tarihine kadar da yurtdışındaki tüm uçaklarının Rusya’ya geri getirilmesi gerektiği bildirildi. Rusya sivil havacılık şirketlerinin kullandığı yolcu uçaklarının çoğu Batılı şirketlerden kiralık alındığı için, bunlara üçüncü ülke havalimanlarında el konulmasını önlemek amacıyla böyle bir adım atıldığı belirtiliyor.