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Rusya’ya yeni yaptırım: Pink Floyd

#Pink Floyd#Rusya#Yaptırım
Rusya’ya yeni yaptırım: Pink Floyd

Ünlü rock grubu Pink Floyd’un gitaristi David Gilmour, Rusya’ya yönelik yaptırımlara katıldıklarını açıklayarak Ukrayna işgalini protesto etti.

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Grubun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Pink Floyd’un 1987’den sonraki tüm eserleri ve David Gilmour’un solo kayıtları bugünden itibaren Rusya ve Belarus’taki tüm dijital müzik platformlarından kaldırıldı” denildi. Yaptırıma konu eserler arasında grubun albümleri “A Momentary Lapse of Reason” (1987), “The Division Bell” (1994) ve “The Endless River” (2014) da var. Kariyeri boyunca dört solo albüm çıkaran Gilmour’un ise sonuncusu 2015’teki “Rattle That Lock” olmak üzere tüm kişisel çalışmalarına Rusya ve Belarus’tan
erişim engellendi.

Rusya’ya yeni yaptırım: Pink Floyd

TORUNLARIM ZİYARET ETMELİ

Gilmour geçen hafta Twitter’dan “Gelinim Ukraynalı ve torunlarım güzel ülkelerini ziyaret etmek, tanımak istiyor. Her şey yok olmadan önce bunu durdurun. Putin gitmeli” diye yazmıştı. 1985’te gruptan ayrılan Roger Waters da Facebook’tan “Putin’in Ukrayna’yı işgalinden tiksiniyorum” mesajını paylaşmıştı.

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#Pink Floyd#Rusya#Yaptırım

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