Rusya’ya yeni yaptırım paketi… Avrupa 50 gün beklemedi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya Ukrayna ile ateşkese varmak için 50 günlük mühlet tanıdığı ve aksi takdirde ağır ekonomik yaptırım tehdidinde bulunduğu dönemde Avrupa Birliği (AB) yeni bir yaptırım paketi açıkladı. AB’nin savaşın başından bu yana Rusya’ya uyguladığı 18’inci yaptırım paketi, Rusya’nın enerji sektörünü, petrol ticareti için kullandığı hayalet filosunu ve Rus bankalarını hedef alıyor.

ENERJİ SEKTÖRÜ HEDEFTE

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptırımları sosyal medya hesabından, “AB, Rusya’ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birisini onayladı” ifadesiyle duyurdu. Yeni yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım doğalgaz boru hatları ile Rosneft’in Hindistan’daki rafinerisi de kısıtlamalara tabi olacak. Kallas’a göre, AB ayrıca Rusya’nın savunma sanayi şirketlerine yönelik baskıyı da arttıracak. Rusya’nın ihraç ettiği enerji kaynaklarını hedef alan yaptırımlarda, Rusya’nın hayalet filosundaki 105 tankerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyat da düşürüldü. Brend petrol fiyatlarının varil başına 69 dolar seviyesinde seyretmesine rağmen, Rus petrolü için fiyat 47.6 dolarda sabitlendi. Ayrıca Rusya askeri sanayisine hizmet veren 20 Rus bankasına ek para transfer yasakları getirildi.

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KREMLİN: ARTIK ALIŞTIK

AB’nin yeni yaptırım paketiyle ilgili Moskova’dan, “alıştık” açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Yaptırımlara karşı belirli bir bağışıklık geliştirdik. Yaptırımlar altındaki hayata uyum sağladık” derken, yaptırımların “yasadışı” olduğunu ve ters tepeceğini söyledi. Yaptırımların etkisini en aza indirmek için analiz yapacaklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü, açıklanan her yeni paketin “iki ucu keskin bir silah” olduğunu belirterek, “yaptırımlara katılan ülkeler üzerindeki olumsuz etkiyi de arttırdığını” savundu.