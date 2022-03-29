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Rusya'ya yaptırımlarda bir ilk: İngiltere, karasularındaki bir Rus süper yata el koydu

#RUSYA#Yaptırım#İngiltere
Rusyaya yaptırımlarda bir ilk: İngiltere, karasularındaki bir Rus süper yata el koydu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş birçok yaptırımı da beraberinde getirmişti. Rusya'ya ve tek tek Rus bireylere uygulanan yaptırımlar hayata geçirilmeye devam ediyor. İngiltere'de ise bu konuda bir ilk yaşandı...

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İngiltere, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ilk kez karasularında bulunan Rus iş adamına ait bir süper yata el koydu.

Rusya-Ukrayna savaşında birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırım kararı alırken, İngiltere ilk kez karasularında tespit ettiği Rus iş adamına ait bir süper yata el koydu. İsimsiz bir iş adamına ait olduğu öğrenilen “Phi” isimli yatın, 38 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi.

Konuya ilgili açıklama yapan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şahsın şu an için yaptırıma maruz kalmadığını fakat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “yakın bağlantılara” sahip olduğunu söyledi.

Shapps ayrıca İngiltere tarafından yapılan bu hareketin, “Putin ve ortaklarına açıkça bir uyarı” olduğunu ifade ederken, “Gemi şu an için hiçbir yere gitmeyecek. Putin’in rejiminden yararlanan insanlar Londra ve İngiltere’yi bu tür gemilerle dolaşmaktan fayda sağlayamazlar” dedi.

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Hükümet yetkilileri 58.5 metre uzunluğundaki yatın, Rusya’ya ait olabileceğinin ilk kez 13 Mart’ta tespit edildiğini fakat bu süre zarfında yatın “kasıtlı olarak iyi gizlenmiş” olduğunu açıkladı.

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından çok sayıda Rus iş adamına ve işletmeye yaptırım uygulamıştı.

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#RUSYA#Yaptırım#İngiltere

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