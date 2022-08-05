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‘Rusya’ya vize kalkabilir’ beklentisi

Güncelleme: 47 dk önce

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Rusya#Vize
‘Rusya’ya vize kalkabilir’ beklentisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Rusya’nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden vize sürprizi çıkabileceği değerlendiriliyor.

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İkili zirveye 24 saat kala Rusya Güvenlik Konseyi’ni toplayan Putin, Erdoğan ile görüşmesine hazırlandı. Rusya Güvenlik Konseyi’nin Putin-Erdoğan zirvesi için plan dışı toplantıya çağrıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Konsey, Soçi’de iki ülke lideri arasında yapılacak zirveyi ele almak için toplantıya çağrıldı. Konsey üyeleri görüşme gündemini ele aldı” dedi. Toplantıya yakın kaynaklar konseyin toplantıda ele aldığı konular arasında Türk vatandaşlarına Rusya vizesinin kaldırılmasının da bulunduğunu dile getiriliyor.

 

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Rusya#Vize

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