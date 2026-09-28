Rusya'ya Vivaldi Operasyonu: Ukrayna taarruz harekatının detaylarını paylaştı

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Kuzey Donetsk bölgesinde Rus kuvvetlerine karşı "Vivaldi" taarruzu ile büyük ilerleme sağlayan Ukrayna Üçüncü Kolordusu, operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Üçüncü Kolordu, operasyonun ilk aşamasında Rus birliklerinin temizlendiğini ve 85 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını kaydetti.

Ukrayna'nın açıklamasına göre, birlikler tam gizlilikle hareket ederek Rusya'nın 20. ve 25. ordularının muharebe kabiliyetine ağır darbe indirdi. İlk aşamada Rus kuvvetlerinin yaklaşık 1500 asker, 12 binden fazla insansız hava aracı (İHA) ile yüzlerce zırhlı araç, topçu sistemi ve motorlu taşıt kaybettiği belirtildi. Ukrayna İHA birlikleri, Rus kuvvetlerinin lojistik hatlarını da kesti. Saldırılar sonucunda Rus kuvvetleri akaryakıt ikmal depolarını Ukrayna dışına, Voronej bölgesine taşımak zorunda kaldı.

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OPERASYONUN İLK AŞAMASI

Üçüncü Kolordu, 15 Eylül'de operasyonun ilk aşamasına ilişkin açıklama yaptı. Kolordu, kuzey Donetsk bölgesinde ilerlediğini doğrulayarak, Rus birliklerinin temizlendiğini ve 75 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını bildirdi. Ayrıca 10 kilometrekarelik alanın daha geri alındığı kaydedildi.

Aynı gün öğleden sonra Üçüncü Kolordu, Ukrayna ordusunun taktik keşif birliklerini tek bir plan çerçevesinde koordine edecek ortak bir karargah kurduğunu duyurdu.

ELEKTRONİK SAVAŞ KALKANI

Ukrayna birlikleri, 16 Eylül'de Rusya'nın saldırı amaçlı İHA kullanımını neredeyse iki katına çıkardığını bildirdi. Buna karşılık kolordu, elektronik savaş birimlerini bir araya getirdi, kara robot sistemlerini elektronik savaş yetenekleriyle donattı ve muharebe alanı üzerinde kendi "koruyucu kubbesini" oluşturdu.

Aynı gün akşam saatlerinde, "Vivaldi" Operasyonu'nun ilk aşamasının detayları paylaşıldı. Operasyonda 75 kilometrekarelik alana yerleşmiş Rus güçleri temizlendi, 10 kilometrekarelik Ukrayna toprağı geri alındı ve bir Rus toplanma noktası ele geçirildi. Operasyona 60. ve 66. Bağımsız Mekanize Tugaylar, 125. Bağımsız Ağır Mekanize Tugay, Üçüncü Taarruz Tugayı'nın Taktik Tabur Grubu, Kolordunun 3. Bağımsız Keşif Taburu ve 25. Bağımsız Tanksavar Taburu ile DIU "Artan" Özel Birliği, 8. Özel Harekat Alayı ve Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi'nin 10. Mobil Sınır Birliği "DOZOR" katıldı.

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RUS LOJİSTİK HATLARINA DERİN VURUŞLAR

21. Bağımsız İnsansız Sistemler Alayı KRAKEN'in Nimbus operatörleri, 17 Eylül'de Vivaldi Operasyonu kapsamında Rus kuvvetlerinin arka bölge hedeflerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılar, Rus kuvvetlerini onarım tesislerini ve depolarını Rusya'nın daha iç kesimlerine taşımaya zorlayarak lojistik yollarını önemli ölçüde uzattı. Kolordu, Rus birliklerinin ikmal hatlarının kesintiye uğramasının Ukrayna taarruz eylemleri için fırsatlar yarattığını belirtti.

Akşam saatlerinde 66. Bağımsız Mekanize Tugay'ın 1. Mekanize Taburu'nun "Bacon" takma adlı komutanı, zırhlı araçlarla geçilmez kabul edilen bir yönden ilerleyerek hava koşullarını kendi lehlerine çevirdiklerini ve hiçbir kayıp vermeden mevzileri ele geçirdiklerini açıkladı.

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SEREDNIE'NİN KURTARILMASI

18 Eylül'de "Azik" takma adlı grubun komutanı, Rus sığınaklarının etrafındaki güvenlik çemberini oluşturduklarını ve mevzilerin topçu ile İHA'larla vurulmasının ardından kalan Rus birliklerini etkisiz hale getirmek için binalara girdiklerini ifade etti.

19 Eylül'de kolordu, Vivaldi Operasyonu'nun ilk aşamasında Serednie'nin özgürleştirilmesinin ardından birliklerin yerleşimin etrafındaki ormanları temizlemek için ilerlediğini duyurdu. Amaç, cephe hattını birkaç kilometre daha geriye çekmek ve bir tampon bölge oluşturmaktı. Mayınlı ormanı temizlerken 1. Bölük, 3. Ayrı Keşif Taburu'nun GWF ve Gümüş Timi müfrezelerinden savaşçılar, arkadaşlarının yerlerini ve sığınaklarını ifşa eden bir Rus askerini esir aldı. Üç Rus askeri daha esir alınırken, bir diğeri öldürüldü.

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RUS KAYIPLARI 3 BİNİ AŞTI

Üçüncü Kolordu, 20 Eylül'de Vivaldi'nin birinci ve ikinci aşamalarında Rus işgalinden kurtarılan 50 kilometrekarelik alan dahil olmak üzere toplam 125 kilometrekarelik alanın Ukrayna kontrolüne geri kazanıldığını açıkladı. Bu aşamada 800 Rus askerinin daha etkisiz hale getirildiği, her iki aşamada toplam Rus kayıplarının 3 bini aştığı bildirildi.

Kolordu, aynı anda üç Rus ordusunun (20. ve 25. Birleşik Silahlı Kuvvetler Orduları ile 1. Muhafız Tank Ordusu) taarruz kabiliyetlerini yıpratmaya devam ettiğini duyurdu.

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Ukraynalı Tuğgeneral Andriy Biletskyi, "Taarruz operasyonları sırasında, İHA'lar ve insansız kara araçları her zaman piyadelerin önünde ilerler. Üçüncü Kolordu, insansız kara sistemlerini havadan konuşlandırmaya başlayan dünyadaki ilk birlik oldu. Ağır bombardıman uçaklarımız, kamikaze İHA'ları düşmanın arka cephesine 10 kilometreden fazla mesafeye ulaştırıyor" dedi.

Biletskyi, topçu ve insansız sistemlerin Rus komuta merkezlerini, iletişim noktalarını, lojistik merkezlerini, geçiş noktalarını ve yedek birliklerini vurduğunu belirtti. Ukraynalı komutan, hava savunması ve elektronik savaşın muharebe bölgesinin üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturduğunu sözlerine ekledi. Kolordu, Rus kuvvetlerinin operasyon planını ortaya çıkaramadığını, Ukrayna birliklerinin ise yeni özgürleştirilen hatlar boyunca pozisyonlarını sağlamlaştırdığını kaydetti.

SHANDRYHOLOVE SAVAŞI

Kolordu, 21 Eylül'de "Vivaldi" Operasyonu sırasında insansız kara araçlarının taarruz operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini açıkladı. Tekerlekli ve paletli insansız kara araçlarının 15 bin 700'den fazla başarılı görevi tamamladığı ve yaklaşık 3 bin 300 ton malzeme teslim ettiği belirtildi. Kolordu, tüm insansız kara aracı birliklerinin artık tugaylar içinde faaliyet gösterdiğini, piyade ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşıladığını ve cephe tahliyelerinin yüzde 90'ını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Aynı gün yayımlanan görüntülerde, Üçüncü Kolordu birliklerinin Shandryholove ve çevresinde gerçekleştirdiği taarruz ve arama operasyonları yer aldı. Görüntülerde harabeler arasında siviller, Rus birliklerinin aranması, çatışmalar ve esir alınan Rus askerleri yer aldı. Operasyonda iki Rus askerinin hemen teslim olduğu belirtildi.

22 Eylül'de 66. Bağımsız Mekanize Tugay'dan İHA pilotları, "kuşları" ile Rus sığınaklarına saldırarak piyadelerin Shandryholove'ye minimum riskle girmesini sağladı. Kolordu, bu aşamanın başarısının İHA pilotları ve saldırı grubu arasındaki yakın koordinasyona bağlı olduğunu açıkladı.

RUS KUVVETLERİNE TARİHİN İLK HRYPHON SALDIRISI

23 Eylül'de kolordu, "Vivaldi" Operasyonu sırasında Rus motosikletlileri, otomobilleri ve bir Ural lojistik kamyonunun imha edildiğini duyurdu. Saldırıların Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi'nin "Phoenix" İnsansız Sistemler Birimi operatörleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı gün 60. Bağımsız Mekanize Tugay'ın 1. Mekanize Taburu'nda görevli "Fiksa" takma adlı kıdemli piyade komutanının Drobysheve yakınlarında Rus birliklerini gözetleyerek etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Ukrayna birlikleri 24 Eylül'de Vivaldi Operasyonu sırasında Rus kuvvetlerinin tarihte ilk kez "Hryphon"lar (insansız kara araçlarına Ukrayna tarafından verilen isim) tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Üçüncü Saldırı Tugayı'nın ağır bombardıman uçaklarının, Rus kuvvetlerinin arka cephesine 10 kilometreden fazla mesafeye kamikaze insansız kara araçları indirdiği kaydedildi. Saldırılar, robotlara takılan kameralar tarafından kaydedildi. Kolordu, derin vuruş taktiğinin "NC13" saldırı İHA birliğinin savaşçıları tarafından sıfırdan geliştirildiğini ve tugayın insansız hava sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Vivaldi" Operasyonu sırasında Üçüncü Kolordu'nun Rus kuvvetlerinin savaş alanı hakkındaki algısını bulanıklaştırdığı ve Ruslara başarılı bir şekilde blöf yaptığı ifade edildi. Ekibin tüm kolordu birimlerinden veri topladığı, analiz ettiği ve Rus kuvvetlerinin en çok neye inanacağını değerlendirdiği belirtildi. Görevlerinin, gerçeklikle uyuşmayan bir savaş alanı görüntüsü oluşturmak olduğu kaydedildi. Andriy Biletskyi'nin kamuoyuna yaptığı açıklamaların bilgi oyununun bir parçası haline geldiği ve operasyonun gerçek amacını gizlemeye yardımcı olduğu ifade edildi.