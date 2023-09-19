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Rusya'ya soğuk duş... Kritik bölge el değiştirdi: Ölü sayısını dünyaya duyurdular

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#Ukrayna#Rusya#ABD
Rusyaya soğuk duş... Kritik bölge el değiştirdi: Ölü sayısını dünyaya duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 11:43

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken bölgeden gelen haberler dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Ukrayna binlerce Rus askerinin öldüğünü duyurdu. ISW el değiştiren kritik bölgeleri açıkladı. ABD'den ise Rusya'yı kızdıracak yeni bir hamle geldi. Savunma Bakanı Austin, Kiev'e verilecek yeni silahı dünyaya ilan etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Ruslar Ukrayna'nın taarruzunu püskürtmeye çalışıyor.

Pek çok bölgenin kurtarıldığını ilan eden Ukrayna ise Rus kayıplarını dünyaya duyurdu.

Rusyaya soğuk duş... Kritik bölge el değiştirdi: Ölü sayısını dünyaya duyurdular

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya geçen hafta Ukrayna'da 3 bin 180 askerini kaybetti.

Ukrayna, geçen hafta Bakhmut yakınlarında şehrin güneyindeki Klishchiivka ve Andriivka köylerinin geri alınması da dahil olmak üzere bazı önemli ilerlemeler kaydetti.

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Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün (ISW) raporuna göre, Ukrayna'nın güneydoğudaki karşı taarruzu Bakhmut'a doğru ilerlerken, Kiev'in kazandığı bir dizi zaferin ardından Rus birlikleri muhtemelen güç kaybetmeye devam ediyor.

ISW, Ukrayna'daki savaşa ilişkin son değerlendirmesinde, Klishchiivka ve Andrivvka için verilen mücadeleyi mercek altına aldı ve bu gelişmelerin 'Rusya'yı muhtemelen bölgede savaştan yorgun düşürdüğünü' yazdı.

Rusyaya soğuk duş... Kritik bölge el değiştirdi: Ölü sayısını dünyaya duyurdular

Ukrayna'nın, Rusya'yı destekleyen önemli bir temel iletişim hattını savunan iki yerleşim birimini ele geçirdiğine dikkat çeken ISW şu değerlendirmede bulundu;

'Ukrayna'nın Rus güçlerinin elinde tutmak için yoğun bir mücadele verdiği iki köyü kurtarması, onları savunan Rus birliklerinin ciddi şekilde bozulmasına neden olabilir.'

Ancak ISW raporuna, Ukrayna'nın başarısının 'Ukrayna'nın Bakhmut'un güneyinde daha yüksek bir ilerleme hızına işaret edeceğine' dair henüz bir işaret olmadığını ekledi ve Rusya'nın Bakhmut'tan geçen bir otoyol olan T0513'ün batısındaki savunma pozisyonlarının güçlendireceğinin altını çizdi.

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Rusyaya soğuk duş... Kritik bölge el değiştirdi: Ölü sayısını dünyaya duyurdular

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Ukrayna'ya gönderilecek yeni silahı açıkladı.

Austin Almanya'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD'den M1 Abrams tanklarını 'yakında' alacağını söyledi.

Austin, 'ABD'nin daha önce taahhüt ettiği M1 Abrams tanklarının yakında Ukrayna'ya gireceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum' dedi.

 

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#Ukrayna#Rusya#ABD

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