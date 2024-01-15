Rusya'ya soğuk duş: A-50 imha edildi!

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Ukrayna Ordusu Başkomutanı Valery Zaluzhny yaptığı açıklamada, Rus A-50 uzun menzilli radar tespit ve ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarının imha edildiğini doğruladı ve "Azak Denizi bölgesindeki mükemmel planlanmış operasyon için hava kuvvetlerine minnettarım." dedi.

YAPIMI MİLYONLARCA DOLARA MAL OLUYOR

Rusya için stratejik öneme sahip A-50 Rus jetleri için hedefleri koordine ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 23 Şubat'ta verdiği brifinge göre, Rusya'nın elinde 6 adet operasyonel A-50 olduğu düşünülüyor. Bu uçakların yapımı yüz milyonlarca dolara mal olabiliyor.



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Rus yetkililerden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi ancak askeri analistler A-50 kaybının Hava Kuvvetleri için büyük bir darbe olacağını belirtiyor. Popüler bir askeri kanal olan Rybar, Ukrayna'nın verdiği bilginin doğrulanması halinde bunun "Rus hava kuvvetleri için bir başka kara gün" olacağını yazdı.

Savunma düşünce kuruluşu Rusi'den hava savaş uzmanı Justin Bronk BBC'ye yaptığı açıklamada,A-50'leri "kilit bir gözetleme platformu" olarak tanımladı ve bunun Rus ordusu için utanç verici bir kayıp olduğunu söyledi.

BBC'nin güvenlik muhabiri Frank Gardner ise Ukrayna'nın son dönemde Rus güçlerine karşı önemli ilerlemeler kaydetmekte zorlandığına dikkat çekerek bu gelişmenin bir sürü kötü haber arasında küçük bir iyi haber olduğunu söyledi.



Rus Hava Kuvvetlerine bağlı bir Telegram sayfası olan FighterBomber, Il-22 komuta kontrol uçağının 'dost ateşi' ile vurulduğunu ve uçağın Rusya'ya geri dönmeyi başardığını iddia etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk da bir Telegram paylaşımında uçağın düşürüldüğünü doğruladı ancak operasyona ilişkin detay vermeyi reddetti.