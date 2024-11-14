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Rusya'ya karşı Doğu Kalkanı! İşte iddialı projenin detayları: Dikenli teller, ejderha dişleri, anti tank hendekleri...

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#Polonya#Rusya#Savunma Hattı
Rusyaya karşı Doğu Kalkanı İşte iddialı projenin detayları: Dikenli teller, ejderha dişleri, anti tank hendekleri...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 12:16

ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması Ukrayna ve Avrupa'daki güvenlik endişelerini körüklerken Polonya Rusya'ya karşı inşa ettiği 'Doğu Kalkanı' projesine hız verdi. İşte iddialı projenin dikkat çeken detayları...

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2 buçuk yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı Avrupa'nın en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ABD seçimlerinden Donald Trump'ın zaferle çıkması da Avrupa'nın göbeğindeki krizde dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Yeni başkan Trump, Kiev'in en büyük mali ve askeri destekçisi olan Biden yönetiminin aksine Ukrayna'daki savaşa bir an önce son verip bu mali yükten kurtulmak istiyor. Bu Ukrayna'nın da Avrupa'nın da güvenlik konusunda ABD'ye eskisi kadar güvenemeyeceği anlamına geliyor.

Rusyaya karşı Doğu Kalkanı İşte iddialı projenin detayları: Dikenli teller, ejderha dişleri, anti tank hendekleri...


POLONYA'DAN DOĞU KALKANI: 650 KM UZUNLUĞUNDA...

Bölgedeki güvenlik endişeleri adım adım tırmanırken Polonya düğmeye bastı ve NATO'nun doğu kanadını korumak amacıyla Rusya ve Belarus ile olan sınırları boyunca 1,9 milyar Sterlinlik bir 'Doğu Kalkanı' inşa etmeye başladı.

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Yaklaşık 650 km uzunluğundaki yapı, sınırı fiziksel olarak korumak ve sınır hareketleri kontrol etmek için inşa edilen tanksavar tahkimatları, sığınaklar ve diğer engellerden oluşacak.

Rusyaya karşı Doğu Kalkanı İşte iddialı projenin detayları: Dikenli teller, ejderha dişleri, anti tank hendekleri...

ANTİ-DRONE SİSTEMLERİ VE GÖZETLEME TEKNOLOJİLERİ İLE DONATILACAK

Polonya, anti-drone sistemleri ve yapay zeka ile desteklenen gözetleme teknolojileri ile donatılan kalkan sayesinde sınırlarını savaş tehditlerinden koruyabileceğini düşünüyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise bu yapının uydu bileşenlerine de sahip olacağını ve ülkeyi olası savaşlara karşı koruyacağını iddia ediyor.

Tusk bu yılın başlarında yaptığı açıklamada 'Doğu Kalkanı'nın düşmandan gelebilecek potansiyel tehditleri savuşturmak üzere tasarlandığını belirtirken özellikle kuzeyde yer alan ve yoğun bir şekilde askerileştirilen Rus toprağı Kaliningrad'ın Batı için giderek artan bir tehdit oluşturduğunu öne sürmüştü.

Rusyaya karşı Doğu Kalkanı İşte iddialı projenin detayları: Dikenli teller, ejderha dişleri, anti tank hendekleri...

POLONYA'NIN SAVAŞ SONRASI TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ ULUSAL GÜVENLİK YATIRIMI

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Polonya hükümetinin verdiği bilgilere göre, 'Doğu Kalkanı' ülkenin savaş sonrası tarihindeki en önemli ulusal güvenlik yatırımı. Çok katmanlı savunma hattının yaklaşık 200 metre derinliğinde olması ve çitler, hendekler ve mayın tarlalarından oluşması bekleniyor.

Rusyaya karşı Doğu Kalkanı İşte iddialı projenin detayları: Dikenli teller, ejderha dişleri, anti tank hendekleri...


İNGİLİZ MEDYASI DETAYLARI İNCELEDİ: DİKENLİ TELLER, EJDERHA DİŞLERİ, ANTİ TANK HENDEKLERİ

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, kalkanın yüksek sınır çiti işgalcilere karşı ilk bariyeri oluşturacak, bunu dikenli teller ve anti tank hendekleri takip edecek.

Zırhlı araçların hareketini durdurmak için 'ejderha dişleri' adı verilen sivri bloklar kullanılacak, yollara farklı engeller yerleştirilecek.

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Savunmanın başarısız olması ihtimaline karşılık, sivillerin sığınacağı yeraltı sığınakları ormanların içine gizlenecek.

Rusyaya karşı Doğu Kalkanı İşte iddialı projenin detayları: Dikenli teller, ejderha dişleri, anti tank hendekleri...

RUSYA VE BELARUS'UN HİBRİT SAVAŞ TAKTİKLERİNE BİR CEVAP

Polonya hükümeti Minsk ve Moskova'nın sığınmacıları batıya yönlendirmek için işbirliği yaparak Batılı ülkeleri zora sokmaya çalıştığını iddia ediyor. Artan göç baskısı Belarus ve Rusya'nın 'hibrit savaş' taktiklerinden biri olarak değerlendirilirken, Batı medyasına göre, Polonya'nın yeni projesi bu taktiklere bir cevap niteliği taşıyor.

Başbakan Tusk 2028 yılına kadar tamamlanması beklenen iddialı projenin caydırıcılığından emin.

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NATO üyeleri Estonya, Letonya ve Litvanya da Ocak ayında 'Baltık Savunma Hattı' isimli bir proje duyurmuş ve Rusya ile Belarus arasındaki sınır boyunca 'savunma hattı' inşa etmeyi planladıklarını duyurmuşlardı.

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#Polonya#Rusya#Savunma Hattı

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