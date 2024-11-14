Rusya'ya karşı Doğu Kalkanı! İşte iddialı projenin detayları: Dikenli teller, ejderha dişleri, anti tank hendekleri...

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2 buçuk yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı Avrupa'nın en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ABD seçimlerinden Donald Trump'ın zaferle çıkması da Avrupa'nın göbeğindeki krizde dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Yeni başkan Trump, Kiev'in en büyük mali ve askeri destekçisi olan Biden yönetiminin aksine Ukrayna'daki savaşa bir an önce son verip bu mali yükten kurtulmak istiyor. Bu Ukrayna'nın da Avrupa'nın da güvenlik konusunda ABD'ye eskisi kadar güvenemeyeceği anlamına geliyor.



POLONYA'DAN DOĞU KALKANI: 650 KM UZUNLUĞUNDA...

Bölgedeki güvenlik endişeleri adım adım tırmanırken Polonya düğmeye bastı ve NATO'nun doğu kanadını korumak amacıyla Rusya ve Belarus ile olan sınırları boyunca 1,9 milyar Sterlinlik bir 'Doğu Kalkanı' inşa etmeye başladı.

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Yaklaşık 650 km uzunluğundaki yapı, sınırı fiziksel olarak korumak ve sınır hareketleri kontrol etmek için inşa edilen tanksavar tahkimatları, sığınaklar ve diğer engellerden oluşacak.



Polonya, anti-drone sistemleri ve yapay zeka ile desteklenen gözetleme teknolojileri ile donatılan kalkan sayesinde sınırlarını savaş tehditlerinden koruyabileceğini düşünüyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise bu yapının uydu bileşenlerine de sahip olacağını ve ülkeyi olası savaşlara karşı koruyacağını iddia ediyor.

Tusk bu yılın başlarında yaptığı açıklamada 'Doğu Kalkanı'nın düşmandan gelebilecek potansiyel tehditleri savuşturmak üzere tasarlandığını belirtirken özellikle kuzeyde yer alan ve yoğun bir şekilde askerileştirilen Rus toprağı Kaliningrad'ın Batı için giderek artan bir tehdit oluşturduğunu öne sürmüştü.



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Polonya hükümetinin verdiği bilgilere göre, 'Doğu Kalkanı' ülkenin savaş sonrası tarihindeki en önemli ulusal güvenlik yatırımı. Çok katmanlı savunma hattının yaklaşık 200 metre derinliğinde olması ve çitler, hendekler ve mayın tarlalarından oluşması bekleniyor.



İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, kalkanın yüksek sınır çiti işgalcilere karşı ilk bariyeri oluşturacak, bunu dikenli teller ve anti tank hendekleri takip edecek.

Zırhlı araçların hareketini durdurmak için 'ejderha dişleri' adı verilen sivri bloklar kullanılacak, yollara farklı engeller yerleştirilecek.

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Savunmanın başarısız olması ihtimaline karşılık, sivillerin sığınacağı yeraltı sığınakları ormanların içine gizlenecek.



Polonya hükümeti Minsk ve Moskova'nın sığınmacıları batıya yönlendirmek için işbirliği yaparak Batılı ülkeleri zora sokmaya çalıştığını iddia ediyor. Artan göç baskısı Belarus ve Rusya'nın 'hibrit savaş' taktiklerinden biri olarak değerlendirilirken, Batı medyasına göre, Polonya'nın yeni projesi bu taktiklere bir cevap niteliği taşıyor.

Başbakan Tusk 2028 yılına kadar tamamlanması beklenen iddialı projenin caydırıcılığından emin.

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NATO üyeleri Estonya, Letonya ve Litvanya da Ocak ayında 'Baltık Savunma Hattı' isimli bir proje duyurmuş ve Rusya ile Belarus arasındaki sınır boyunca 'savunma hattı' inşa etmeyi planladıklarını duyurmuşlardı.