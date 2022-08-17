Rusya’ya karşı dikkat çeken hamle… Silah listesi belli oldu: NATO üyesi Polonya’dan Güney Kore atağı!

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NATO üyesi Polonya, eski Sovyet dönemi savaş uçaklarının yerini alacak bir yedek uçaklar bulmak için Asya'daki en büyük güç merkezlerinden birine gidiyor…

Polonya, çok kısa süre önce Güney Kore ile topçu, tank ve uçak satın almak için 14,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Bu, Polonya'nın şimdiye kadarki en büyük silah anlaşmalarından biri ve Güney Kore'nin büyüyen savunma sektörü için de şimdiye kadarki en büyük anlaşma. Kore Havacılık ve Uzay Endüstrileri kurumu Slovakya'daki bir askeri fuarda... Güney Kore gelişen silah sanayiyle gözünü çoktan Doğu Avrupa pazarına dikmişti

İKİ ÜLKE İÇİN DE BİR İLK!

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Anlaşma, Avrupa'daki gerilimlerin Polonya'nın askeri modernizasyon planlarına aciliyet katmasıyla da ilgili elbette.

Polonya, temmuz ayı sonunda, Avrupa'da artan gerilimler nedeniyle ordusunu modernize etmek için daha fazla top, tank ve uçak için şimdiye kadarki en büyük silah anlaşmalarından birini imzaladı.

Varşova'nın Güney Kore ile yaptığı 14.5 milyar dolarlık anlaşma, 1.000 K2 Black Panther tankı, yaklaşık 700 K9 kundağı motorlu obüs ve 48 FA-50 hafif savaş uçağını içeriyor.

Sözleşmenin boyutu ve Varşova'nın ihtiyacı olan askeri ekipmanı yükselen bir askeri ihracatçıdan satın alma kararı da Avrupa jeopolitiğinin acımasız durumundan etkilenen düşünceyi yansıtıyor.

Zira Polonya’nın bu anlaşmanın maddi gereklerini karşılamak için zorlanacağı oldukça aşikâr… Sniper hedefleme bölmesinin entegrasyon testi sırasında görüntülenmiş bir FA-50 (Fotoğraf: Lockheed Martin)

14.5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Polonya merkezli Defense 24'e verdiği röportajda “Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'yı hedef alan saldırı ve Putin'in öngörülemez doğası, ekipman modernizasyonunu daha da hızlandırmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi.

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Polonya hava kuvvetlerinin hızla modernize edilmesi, bakımı giderek zorlaşan eski Sovyet tasarımı çok amaçlı uçakları olan 23 MiG-29 ve 18 Su-22'nin yenilenmesini isteyen Varşova için bir öncelik.

Polonya halihazırda 36 ABD yapımı F-16 kullanıyor ve 2020'de ABD'den 32 F-35A gizli jet sipariş etti, ancak Polonya MiG-29'lara sahip üç NATO ülkesinden biri ve hâlâ Su-22'yi uçuran tek Avrupa ülkesi.

Güney Kore'den gelen 48 FA-50, Varşova'nın bu modernizasyon çabasını ilerletmesine yardımcı olacak.

Havada süzülen bir başka FA-50 tipi savaş uçağı

NATO'YA UYUMLU EKİPMAN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Błaszczak'a göre Polonya, NATO sistemleriyle uyumlu geliştirilmiş Block 20 model ekipman alacak.

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Ancak Polonya, FA-50'leri yalnızca savaş kabiliyeti için değil, aynı zamanda erken teslimat imkânı için de seçti.

Varşova, F-16'lar da dahil olmak üzere diğer uçaklara da baktı, ancak hiçbiri yeterince hızlı teslim edilemeyecekti.

Polonya savunma bakanı “Polonya için güvenlik seviyelerini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde artırmak kilit önem taşıyor” dedi. Polonya Hava Kuvvetleri, 2023'ün ortalarına kadar ilk parti, 12 adet FA-50'yi teslim alacak.

Üstelik FA-50 konusunda eğitilmiş bir pilotun F-16'yı kendi başına uçurmaya başlaması için sadece birkaç saate ihtiyacı var… "KAI, hafif avcı uçağının savaş yeteneklerini artırmak için çalışıyor" (Fotoğraf: Kore Havacılık ve Uzay Endüstrileri'nin (KAI) tanıtım kataloğunda bu cümleyle yer almış)

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SAVUNMA BAKANI TÜM DETAYLARI AKTARDI

Güney Kore ile yapılan sözleşmeye göre, 2026 yılına kadar Polonya'da bir FA-50 bakım ve servis tesisi de kurulacak. Bu düzenleme ile Varşova, MiG-29'ları ve Su-22'lerle ilgili tedarik zinciri ve bakım sorunlarından kaçınmayı umuyor.

Polonya'nın Su-22'leri de yaklaşık 35 yıldır hizmette ve rolleri sınırlı.

Błaszczak, iki Sovyet dönemi jetinin 'zaten modası geçmiş' olduğunun da altını çizdi.

Savunma bakanı, FA-50'lerin Polonya Hava Kuvvetlerini daha da modernize edeceğini, ancak bunların 'son hamle' olmayacağını söyledi.