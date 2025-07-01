Rusya’ya karşı Batı cephesinde birlik sinyali

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OCAK ayında ABD’de göreve geldikten sonra Ukrayna’da Avrupa’dan farklı olarak Rus tezlerini destekleyen söylemler geliştiren Donald Trump yönetiminden Avrupa Birliği ile tekrar ortak cephede buluşma sinyalleri geliyor. Cumhuriyetçilerin şahin kanadından Senatör Lindsay Graham, Başkan Trump’ın Rusya ile petrol ve doğalgaz ticareti yapan ülkelere yüzde 500 vergi uygulanmasını öngören tasarıya yeşil ışık yaktığını söylerken, Alman Dışişleri Bakanı da ilk Kiev ziyaretinden Rusya’ya sert mesajlar paylaştı.

‘RUSYA BİZİ OYALIYOR’

Ülkesindeki ABC kanalına konuşan Senatör Graham, Başkan Trump ile birlikte golf oynarken Ukrayna savaşını konuştuklarını ve Trump’ın “Rusya’nın oyalama taktiklerinden bıktığını” söylediğini aktardı. “Başkan, Senato’da 80’in üzerinde temsilcinin desteklediği Rusya ile petrol ve doğalgaz ticareti yapan ülkelere yüzde 500 vergi uygulama yasasına yeşil ışık yaktı” diyen Graham, “Yakında Rusya’yı ağır bir şekilde cezalandırmayı hedefleyen, savaşı devam ettirmesi için mali kaynaklarını kurutmayı hedefleyen yaptırım yasasını Senato gündemine getiriyoruz” dedi. ‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’ Öte yandan göreve geldikten sonra ilk kez Kiev’i ziyaret eden Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da “Putin’in emperyalist politikasına izin vermeyeceğiz” dedi. Alman Bakan, Ukrayna’ya “hem askeri hem siyasi” desteğin süreceğini belirtti.

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PUTİN TRUMP’I BIKTIRDI

RUSYA lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından, “Ukrayna savaşında ABD ne derse o olur. Trump’ın alacağı kararı Avrupa kabul etmek zorunda kalır” yorumunu yapmıştı ancak Batı cephesindeki son gelişmeler tam tersini gösterdi. Trump özellikle son NATO zirvesinden sonra Putin’e karşı tavrını sertleştirmeye başladı. Rusya ile şubat ayından beri yürütüle

n görüşmelerde 5 ay boyunca “alttan alan” Trump, Rusya’nın kalıcı ateşkes ilan etmesini dahi sağlayamamıştı. Trump ekibi mayıs ayına kadar Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları kabul etmesi durumunda Moskova ile Washington arasındaki hassas diyalogun kesilebileceğini savunmuştu. ABD’nin olası yaptırımları, Rusya ile sıkı ticari ilişkileri bulunan Çin, Hindistan ve Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor.