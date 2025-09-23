Rusya'ya İHA saldırısı: Moskova dahil çok sayıda bölgede 150 dron düşürüldü! 200 uçuş ertelendi

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği duyuruldu.

Dün yerel saatle 15.00'ten bu sabah 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 150 İHA'nın imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan Ukrayna ordusunun, Rusya'da Moskova'nın da aralarında bulunduğu şehirlere İHA'larla düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 200 uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği belirtildi.

BELGOROD'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in ilhak edilen Kırım'a yönelik terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Kırım'daki Foros yerleşim birimine 21 Eylül'de saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Bunun bir "terör saldırısı" olduğu vurgulanan açıklamada, buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Ukrayna'daki askeri unsurlara grup şeklinde saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı esnasında Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel harekat kuvvetleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR) 'Prizraki' (Hayaletler) birliklerine bağlı yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalar vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Odessa bölgesindeki Şkolnıy askeri havaalanında insansız hava araçlarının (İHA) depoları, "Motor Sich" fabrikasındaki atölyelerin vurulduğu aktarıldı.