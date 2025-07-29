Rusya’ya hacker darbesi... Bilgisayar korsanları Aeroflot’u yere indirdi

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Ukrayna ile Belarus menşeli hackerlar Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot uçaklarını dün yerde bıraktı. Aeroflot şirketinin uçuş düzenleme ve yönetme sistemine saldırı dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Şirketin Rusya ve dünya çapında kullandığı 7 bin server aynı anda çökertildi. Saldırıyı düzenleyen “Silent Crow” ile “Cyberpartizan BY” grupları çökerttikleri Aeroflot sistemine “Rus istihbaratına Ukrayna’dan selamlarımızı gönderiyoruz” mesajını yazdı. Rusya’ya yönelik şimdiye kadar gerçekleştirilen bu en büyük ve kapsamlı siber saldırı neticesinde 70 civarında yolcu uçağı sefere çıkamadı.