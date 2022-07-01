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Rusya'ya gözdağı vereceklerdi... ABD yine başaramadı

#Pentagon#ABD#Dünya
Rusyaya gözdağı vereceklerdi... ABD yine başaramadı

Rusya ve Çin'in arından bu alandaki çalışmalarını hızlandıran ABD'nin hipersonik füze denemesi bir kez daha başarısız oldu. Konu ile ilgili Pentagon'dan ilk açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Savaş her gün onlarca can almaya devam ederken Batı ile Rusya arasındaki gerilimin de tarihi zirveye ulaşmasına neden oldu.

Savaş sonrası pek çok ülke silahlanmaya ayırdığı bütçeyi artırırken ABD, Rusya ve Çin arasında bir 'hipersonik füze yarışı' başladı.

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Rusya ve Çin'in başarılı denemeleri sonrası gözler ABD'nin üzerindeydi.

Ancak ABD'nin Ortak Hipersonik Süzülen Gövde füzesi denemesi bir kez daha başarısız oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Pentagon'un bir başka hipersonik silah testi daha başarısız oldu' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Rusyaya gözdağı vereceklerdi... ABD yine başaramadı
Geliştirilmekte olan hipersonik füzeler fotoğrafta yer alan B52-H'den atılmak üzere tasarlandı... (Fotoğraf: ABD Hava Kuvvetleri)

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada tüm sistemin entegre bir şekilde test edildiği ilk deneme tamamlanamadığı bilgisine yer verildi.

İlk taşıyıcının Mach 5 hıza çıktığını belirten Pentagon, füze denemesinin tamamen başarısız olunmadığının altını çizdi.

Ancak Pentagon denemenin hangi aşamasının başarısız olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

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TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya bir süredir hipersonik füzelere ciddi yatırımlar yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

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PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

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Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.

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#Pentagon#ABD#Dünya

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