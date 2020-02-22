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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Rusya’ya göre göç yokmuş!

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’ya göre göç yokmuş!
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Esad rejimi ile birlikte İdlib’de yerleşim yerlerini bombalayan Rusya, Türkiye sınırına büyük bir yığılma olmadığını öne sürdü.

Şam’da faaliyet gösteren Rusya Savunma Bakanlığı Koordinasyon Merkezi, Türkiye’nin İdlib bölgesine askeri yığınak yaptığı ve İdlib bölgesindeki sivil halkın militanların elinde rehin olarak tutulduğu iddiasını ortaya attı. Rusya Koordinasyon Merkezi komutanı Amiral Oleg Juravlev, “İdlib’in doğusunda Suriye hükümet kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesi neticesinde yüz binlerce sivilin Türkiye istikametinde yollara düştüğü de gerçekleri yansıtmıyor. 1 milyon insanın kaçışını belgeleyen hiçbir kanıt bulunmuyor” dedi.

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Esad rejimi ve Rusya tarafından İdlib ile Hama bölgelerinde sivillere yönelik saldırılarda, ocak ayından bugüne kadar 369 kişi yaşamını yitirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de İdlib’de ‘derhal ateşkes’ çağrısında bulunarak, “Suriye’deki insan ürünü kâbus artık durmalı” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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