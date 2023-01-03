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Rusya'ya bir darbe daha... Ukrayna açıkladı: Yüzlerce Rus askeri öldürüldü!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusyaya bir darbe daha... Ukrayna açıkladı: Yüzlerce Rus askeri öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 15:14

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rus hedeflerini ABD yapımı HIMARS'lar ile hedef almaya devam eden Ukrayna saldırılarda yüzlerce Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile çatışmalar yeni bir evreye girerken savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Rus saldırılarına füze saldırısı ile yanıt veren Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürmüş, Rusya ise saldırıda 63 askerin öldüğünü açıklamıştı.

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Ukrayna'dan dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşen yeni bir iddia geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna, Rus hedeflerine yeni saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Açıklamada saldırı nedeniyle en az 500 Rus askerin öldüğü veya yaralandığı bilgisine yer verildi.

Ukrayna bu saldırılarda da ABD yapımı HIMARS'ları kullandı.

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ZELENSKİ RUSYA'NIN PLANINI AÇIKLADI

Dünya Rusya'nın bu saldırıya nasıl bir yanıt vereceğini tartışırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş bir açıklama geldi.

Zelenski, Rusya’nın silahsız insanlı hava aracı (SİHA) saldırılarına uzun bir süre boyunca devam ettirerek Ukrayna halkının moralini bozmayı hedeflediğini söyledi.

Son istihbarat raporlarına göre Moskova’nın, İran yapımı Şahit tipi SİHA’larla daha fazla saldırı düzenlemeyi hedeflediğini aktaran Zelenski, Rusya’nın amacının Ukrayna’yı 'yıldırmak' olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Dayanmalıyız ve bunun için her şeyi yapmalıyız. Teröristler diğer hedeflerine ulaşamadıkları gibi buna da ulaşamayacaklar. Şimdi gökyüzünü korumakla görevli herkesin çok daha dikkatli olması lazım.'

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