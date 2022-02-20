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Rusya’ya ağır yaptırım uyarısı

#Münih Güvenlik Konferansı#NATO#Rusya
Rusya’ya ağır yaptırım uyarısı

Rusya’nın katılmadığı, dünya siyasetinin şu günlerde kalbinin attığı Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) Ukrayna-Rusya krizi damgasını vurdu. AB ve NATO liderleri, Rusya’ya karşı birlik mesajı verdi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Eğer Kremlin’in hedefi sınırlarında daha az NATO görmekse, daha fazla NATO görecektir” diye konuştu. NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu ve Rusya veya başka bir ülkeyi tehdit etmediğinin altını çizen Genel Sekreter, “Tüm müttefiklerimizi korumak ve savunmak için gereken tüm önlemleri alacağız” diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde para piyasalarından uzaklaştırma ve yüksek teknolojik ürün ithalatına sınırlama gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Leyen, “Kremlin’in karanlık geçmişinden gelen tehlikeli tutumu, Rusya’yı refah geleceğinden mahrum bırakabilir” uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konferansta yaptığı konuşmada, Avrupa’nın bir savaş tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, krizin aşılması için tüm diplomatik yolları deneyeceklerini söyledi. Scholz, NATO’ya üye herhangi bir ülkeye saldırı olduğu takdirde, bu saldırının tüm NATO üyesi ülkelere yapılmış sayılacağını içeren 5’inci maddeye dikkat çekerek, böyle bir durumda Almanya’nın görevini yerine getireceğini de vurguladı.

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5’İNCİ MADDEYE BAĞLILIK VURGUSU

Konferansta konuşma yapan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de NATO’nun 5’inci maddesininin kendileri için de çok kutsal olduğunu belirterek “Şunu çok açık bir biçimde söylememe izin verin: Biz NATO’nun 5’inci maddesinin arkasındayız” dedi. NATO’nun, AGİT’in ve Birleşmiş Milletler’in (BM) Rusya’ya diplomatik önerilerde bulunduğuna dikkat çeken Harris, Moskova’nın söylemiyle tutumunun birbirini tutmadığını da dile getirdi.

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