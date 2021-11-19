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Rusya'ya AB ve NATO'dan 'uydu' kınaması

#AB#NATO#RUSYA
Rusyaya AB ve NATOdan uydu kınaması

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Rusya'nın yörüngedeki faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurmasını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan yazılı açıklamada, "net olarak sorumsuz bir davranış" olarak nitelenen eylem şiddetle kınandı.

Açıklamada "(Rusya) Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotların ve kozmonotların güvenliği de dahil olmak üzere, mürettebatlı ve mürettebatsız uzay faaliyetleri için uzun süreli bir risk oluşturan büyük miktarda uzay enkazına neden oldu." denildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın bu eylemiyle uyduları yok etme kapasitesine sahip olduğunu göstermiş olduğuna dikkat çekilerek "Bu tehdit edici davranış, yüksek bir yanlış hesaplama ve tırmanma riskini beraberinde getirir ve uzaydaki istikrarı baltalar." değerlendirmesi yapıldı.

"PERVASIZ VE SORUMSUZCA"

NATO tarafından yapılan açıklamada da eylem, "pervasız ve sorumsuzca" şeklinde nitelendi.

Açıklamada, "Rusya'nın eylemleri, sorumsuz bir davranış kalıbı sergiliyor ve uzayı barışçıl amaçlarla keşfetmek ve kullanmak isteyen tüm uluslar ile aktörlerin güvenlik, ekonomik, bilimsel ve ticari çıkarlarını tehlikeye atıyor." tespiti yapıldı.

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NATO müttefiklerinin uzayın barışçıl kullanımına verdiği öneminin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya dahil tüm ulusları, uzay tehditlerini azaltmak için sorumlu davranış normları, kuralları ve ilkeleri geliştirmeye yönelik uluslararası çabalara katılmaya ve Rusya tarafından gerçekleştirilenler gibi tehlikeli ve sorumsuz yıkıcı testler yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz."

 

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#AB#NATO#RUSYA

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