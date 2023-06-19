×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'nın yeni taktiği ifşa oldu... İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusyanın yeni taktiği ifşa oldu... İşte dünyanın konuştuğu görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 10:51

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Rusya'nın yeni taktiği yayınlanan görüntüler ile ifşa oldu.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından Rusya yeni bir taktiğe başvurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus askerleri Ukrayna güçlerine karşı 'intihar tankı' kullandı.

Rusyanın yeni taktiği ifşa oldu... İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

Telegram'da yayınlanan görüntülerde Rus askerlerin içi boş tankları patlayıcılarla doldurulduğu ve Ukrayna siperlerine doğru uzaktan kumanda ile sürdüğü görüldü.

İngiliz gazete Donetsk'ten gelen yeni video görüntülerinde yer alan tankın bir T-54 olduğunu ve içinde 6 ton patlayıcı bulunduğunu yazdı.

Haberin Devamı

Söz konusu videoda Ukrayna askerlerinin tankı durdurmak için yoğun çaba gösterdiği görülüyor.

Gözden Kaçmasınİsveç sır gibi saklıyordu... Sızan belgeler ülkede şok etkisi yarattıİsveç sır gibi saklıyordu... Sızan belgeler ülkede şok etkisi yarattı!Haberi görüntüle

Aynı habere göre, mayına çarpan ve isabet alan tank büyük bir patlamaya neden oldu.

Daily Mail haberinde 'Tankın Ukraynalılardan yaklaşık 60 metre uzakta durdurulmasına rağmen, patlamadan kaynaklanan büyük basınç dalgası muhtemelen bazı askerleri öldürdü' denildi.

Rusya bu taktiği daha önce en az iki kez kullanmıştı, ancak patlama ilk kez kameralara yansıdı.

Rusyanın yeni taktiği ifşa oldu... İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

Öte yandan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı (Duma), Rusya Savunma Bakanlığı'na, Ukrayna'da savaşmaları koşuluyla, hüküm giymiş suçlularla kontrat imzalama yetkisi verdi.

Yeni yasa yargı süreci tamamlanmış ve ceza almış ancak henüz cezaevine girmemiş hükümlüleri kapsıyor.

Ancak cinsel saldırı, vatan hainliği ya da terör suçlarından hüküm giymiş olanlar, yasa kapsamı dışında bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava
Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya