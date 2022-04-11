Rusya'nın yeni hedefini açıkladı... Zelenski'den flaş uyarı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.

Dün ortaya çıkan görüntülerde ordunun ülkenin doğu bölgelerine ilerlediği görülmüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan bu görüntüleri doğrular cinsten bir açıklama geldi. Kiev'deki savaşın galibinin Ukrayna olduğunu belirten bakan savaşın Donbass'a yoğunlaşacağını açıkladı.

ADINI KOYDU: DONBASS SAVAŞI

'Ukrayna'nın Kiev için savaşı kazandığını söylemek doğru. Şimdi, başka bir savaş geliyor, Donbass savaşı' ifadelerini kullanan Kuleba Rusya'nın ülkenin doğusunu hedef alacağını belirtti..

UKRAYNA SAVAŞINA YENİ KOMUTAN

CNN International'da yer alan habere göre, Putin, Ukrayna’daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov’a verdi.

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Aynı haberde Rusya’nın güney ordularını yöneten Dvornikov'un Rus güçlerinin Donbass'a yapacağı saldırıyı tam yetki ile yöneteceği iddiasına da yer verildi.

ZELENSKİ'DEN UYARI GELDİ: HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapmasına hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Pazar akşamı Facebook hesabından halka seslenen Zelenski, işgalci Rus güçleri, işkence yapmak ve korkakça davranmakla suçladı.

Zelenski, "Bize karşı daha fazla füze kullanabilirler, hatta havadan bizi daha fazla bombalayabilirler. Ancak onların eylemleri karşısında hazırlıklıyız. Yanıt vereceğiz" dedi.

Ukrayna lideri, Rusya'nın, ülkelerindeki sivil ölümlerinin Ukrayna ordusunun saldırılarının sonucu olduğu yönündeki iddiaları için "zayıflık işareti" dedi.

"Ruslar Buça'daki cinayetlerle ilgileri olmadığını söylüyor, cinayetlerin arkasında bizim olduğumuzu iddia ediyor" diye konuşan Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden böyle diyorlar, biliyor musunuz? Korkak olduklarından. Çünkü bu korkaklık. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı izlediği politikanın on yıllardır hatalı olduğunu kabul etmekten korkuyorlar."

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PUTİN'DEN '9 MAYIS' EMRİ

Batı merkezli istihbarat raporları da Moskova'nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini ve 9 Mayıs’a odaklandığını öne sürüyor.

Aynı raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

İLK HEDEF: KARA KORİDORU

Rus kuvvetleri iki büyük doğu bölgesini ele geçirmeye ve doğuda Kırım'dan Rusya sınırına kadar olan güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmaya odaklanmış durumda.

NAZİ ALMANYASI’NIN RUSLARA TESLİM TARİHİ

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.

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Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti.

Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.