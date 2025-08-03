Rusya'nın gizli silahı ortaya çıktı: 'Süzülme bombası'... Daha güçlü, daha uzun menzilli!

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Savaşın başlangıcında hava savunma sistemlerini etkisiz hale getiremeyen Rusya, ucuz ve uzun menzilli süzülme bombalarına yöneldi. Rusya, Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere UMPB-5 adlı yeni bir süzülme bombası geliştirdi. Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD), yeni bombanın Rusya'nın düşük maliyetli uzun menzilli mühimmat üretme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu silahların Ukrayna'nın derinlerindeki hedefleri vurmak için tasarlandığını dile getirdi.

Harkiv Savcılığı'ndan Spartak Borysenko, UMPB-5'in ilk kez Sumy bölgesinde, ardından 24-25 Temmuz'da Harkiv şehrine düzenlenen saldırılarda kullanıldığını doğruladı. Saldırılardan birinde bir hastanenin isabet aldığı kaydedildi.

FDD analistleri, bu silahın daha önce görülen UMPB D-30SN'nin geliştirilmiş bir versiyonu olduğu tahminini paylaştı. Yeni modelin 50 mil yerine daha uzun bir menzile ve yaklaşık 254 kg ağırlığında daha güçlü bir harp başlığına sahip olduğunu ifade etti.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüntüsü paylaşılan bir yüksek patlayıcı etkili bomba (HEB)

RUSYA DAHA ÇOK SÜZÜLME BOMBASI KULLANIYOR

Rusya'nın süzülme bombası kullanımı son dönemde önemli ölçüde arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, temmuz 2025'te günde ortalama 160 bombanın fırlatıldığını açıkladı. Bu rakam, 2023 baharındaki kullanımın sekiz katına denk geliyor.

Moskova, standart bombaları süzülme mühimmatına dönüştüren UMPK modüllerini yaygın şekilde kullanıyor. Mayıs ayından itibaren Sumy ve Harkiv'de 60 millik menzile sahip geliştirilmiş versiyonların devreye alındığı bildirildi. Rus askeri kaynakları, menzilin daha da artırılabileceğini iddia etti.

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RUSYA'NIN UCUZ FÜZE STRATEJİSİ

Rusya, S8000 BanderoL gibi düşük maliyetli seyir füzelerini de envanterine ekliyor. Rus ordusu, Ukrayna cephesinde ise yeni silahlara karşı savunma stratejileri geliştirmeye çalışılıyor.

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Newsweek'in haberine göre, FDD uzmanı John Hardie, bu silahların Rus Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini önemli ölçüde genişlettiğini vurgulayarak, "Ancak Rusya'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme konusundaki eksiklikleri devam ediyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

UKRAYNA İHA'LARLA KARŞILIK VERİYOR

Rusya'nın yoğun füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri etkisiz kalan Ukrayna, yanıtı Rusya içlerine kadar düzenlediği İHA saldırılarıyla verdi. Düzenlediği İHA saldırılarıyla Rus ordusunu hedef alan Ukrayna, Rusya topraklarındaki altyapı tesislerini de vurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, son olarak 3 Temmuz gecesi Ukrayna'ya ait 96 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.30'dan bugün 08.10'a kadar toplam 96 İHA’nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bu İHA’ların Voronej, Belgorod, Bryansk, Leningrad, Kursk, Nijniy Novgorod, Krasnodar bölgeleri ile Karadeniz ve ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

VORONEJ'DE 4 YARALI

Rusya'daki Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 25'ten fazla İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Saldırıda bazı yerlerde hasar oluştuğunu belirten Gusev, durumun kontrol altında olduğunu aktardı.

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Gusev, saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını kaydederek, "Bunlardan 3'ü ağır yaralı, tedavileri sürüyor" ifadesini kullandı.

St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına bir süreliğine kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.