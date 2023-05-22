Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: Kırım'a saldırı, Rus devletine saldırıdır

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#G7#Dünya
Rusyanın Washington Büyükelçisi Antonov: Kırıma saldırı, Rus devletine saldırıdır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 13:01

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, G7 Zirvesi, F-16 açıklamaları ve Kırım'a yönelik açıklamalarda bulundu. Antonov, ABD'nin G7 üyelerini Ukrayna'daki çatışma konusunda tamamen kendi politikasına tabi kıldığını belirtti ve Kırım'a yönelik olası saldırının Rusya topraklarına doğrudan saldırı olarak kabul ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Resmi Telegram hesabı tabinden açıklama yapan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, “Washington, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak G7 üyelerini tamamen kendi politikasına kıldı. ek, iki önemli bakış açısı yaklaşımlarını keskin bir şekilde katılaştırdı. F-16 savaş uçaklarının Kiev hükümete transferine yönelik hazırlıklardan ve Kırım'a Amerikan ve diğer Batılı silahlarla yapılacak saldırıların hükümsüz olarak onaylanmasından oluştuğunu söyledi.

“ABD, HİÇBİR ZAMAN BARIŞLA İLGİLENMEDİ”

Antonov, söz konusu planların 'ABD'nin hiçbir zaman barışla ilgilenmediğini' belirterek, “Bu tür gösterdiği, ABD'nin hiçbir zaman barışla ilgilendiğini ve özel bir askeri operasyon yürütme kararımızın kesinlikle doğru olduğunu bir kez daha açıklamaktadır. Kiev'de 2014 yılında gerçekleşen darbeden bu yana ABD'nin tek istediği Rusya'nın stratejik bir yenilgiye uğramasıydı ve şimdi de çatışma ateşini körüklemeye devam ediyor” kullandı.

Haberin Devamı

Antonov, Kırım'a yönelik olası hava saldırılarının doğrudan Rus topraklarına saldırı olarak kabul yükünü vurgulayarak şöyle konuştu:

“Her uzman Ukrayna'da F-16'ların kullanımı için gerekli altyapının olmaması, gerekli sayıda pilot ve bakım personelinin de bulunmamasını bilir. Amerikan savaş uçakları yabancı 'gönüllüler' tarafından NATO havaalanlarından havalanırsa ne olur? Yönetim varlıklarını Kırım konusunda, özellikle de yarımadaya yönelik hava saldırıları için Kiev hükümetine 'izin vermek' gibi düşüncesizce yargılara varmamaları konusunda uyarmak isterim. Bu bölgede yapılan saldırıların tarafımızdan Rusya Federasyonu'nun herhangi bir bölgede yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesini rica ederim. ABD'nin Rusya'nın tepkisinin tamamen farkında olması önemlidir.”

HİROŞİMA GÖNDERMESİ

Antonov, “Ukrayna'ya ilişkin G7 Zirve bildirisinde Hiroşima'nın bir tür 'barış sembolü' olduğu anlatılıyor. Amerikalılar nükleer bombalamalar nedeniyle Japon halkından özür dilemeyi bile düşünmediler. Yönetim kurallarının yukarıdaki belirtilen açıklamalarına bakılırsa, Hiroşima artık ABD'nin cihazıne karşı eylemlerle kışkırttığı bir 'savaş sembolü' haline gelmektedir” dedi.

Haberin Devamı

PODOLYAK'TAN ANTONOV'A YANIT

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, Antonov'un Kırım açıklamasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Podolyak, “Kırım, Ukrayna'nın tartışılmaz ve alışveriş merkezi bir bölgesi. Öyleydi, öyle ve öyle kalacak. Kırım'ın her türlü askeri güç ve aracı kullanılarak kurtarılması, 'Rus saldırılarını' durdurmanın ve dünya uluslararası hukuka geri döndürmenin tek akılcı amacı. Bu, bugün Ukrayna'nın doğrudan sorumluluğu ve yükümlülüğüdür” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#G7#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser
BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı