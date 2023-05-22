Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: Kırım'a saldırı, Rus devletine saldırıdır

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Resmi Telegram hesabı tabinden açıklama yapan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, “Washington, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak G7 üyelerini tamamen kendi politikasına kıldı. ek, iki önemli bakış açısı yaklaşımlarını keskin bir şekilde katılaştırdı. F-16 savaş uçaklarının Kiev hükümete transferine yönelik hazırlıklardan ve Kırım'a Amerikan ve diğer Batılı silahlarla yapılacak saldırıların hükümsüz olarak onaylanmasından oluştuğunu söyledi.

“ABD, HİÇBİR ZAMAN BARIŞLA İLGİLENMEDİ”



Antonov, söz konusu planların 'ABD'nin hiçbir zaman barışla ilgilenmediğini' belirterek, “Bu tür gösterdiği, ABD'nin hiçbir zaman barışla ilgilendiğini ve özel bir askeri operasyon yürütme kararımızın kesinlikle doğru olduğunu bir kez daha açıklamaktadır. Kiev'de 2014 yılında gerçekleşen darbeden bu yana ABD'nin tek istediği Rusya'nın stratejik bir yenilgiye uğramasıydı ve şimdi de çatışma ateşini körüklemeye devam ediyor” kullandı.

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Antonov, Kırım'a yönelik olası hava saldırılarının doğrudan Rus topraklarına saldırı olarak kabul yükünü vurgulayarak şöyle konuştu:

“Her uzman Ukrayna'da F-16'ların kullanımı için gerekli altyapının olmaması, gerekli sayıda pilot ve bakım personelinin de bulunmamasını bilir. Amerikan savaş uçakları yabancı 'gönüllüler' tarafından NATO havaalanlarından havalanırsa ne olur? Yönetim varlıklarını Kırım konusunda, özellikle de yarımadaya yönelik hava saldırıları için Kiev hükümetine 'izin vermek' gibi düşüncesizce yargılara varmamaları konusunda uyarmak isterim. Bu bölgede yapılan saldırıların tarafımızdan Rusya Federasyonu'nun herhangi bir bölgede yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesini rica ederim. ABD'nin Rusya'nın tepkisinin tamamen farkında olması önemlidir.”

HİROŞİMA GÖNDERMESİ



Antonov, “Ukrayna'ya ilişkin G7 Zirve bildirisinde Hiroşima'nın bir tür 'barış sembolü' olduğu anlatılıyor. Amerikalılar nükleer bombalamalar nedeniyle Japon halkından özür dilemeyi bile düşünmediler. Yönetim kurallarının yukarıdaki belirtilen açıklamalarına bakılırsa, Hiroşima artık ABD'nin cihazıne karşı eylemlerle kışkırttığı bir 'savaş sembolü' haline gelmektedir” dedi.

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PODOLYAK'TAN ANTONOV'A YANIT



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, Antonov'un Kırım açıklamasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Podolyak, “Kırım, Ukrayna'nın tartışılmaz ve alışveriş merkezi bir bölgesi. Öyleydi, öyle ve öyle kalacak. Kırım'ın her türlü askeri güç ve aracı kullanılarak kurtarılması, 'Rus saldırılarını' durdurmanın ve dünya uluslararası hukuka geri döndürmenin tek akılcı amacı. Bu, bugün Ukrayna'nın doğrudan sorumluluğu ve yükümlülüğüdür” ifadelerini kullandı.