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Rusya’nın vurduğu hipermarkette can kaybı artıyor

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#Rusya#Harkov#Hipermarket
Rusya’nın vurduğu hipermarkette can kaybı artıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 12:26

Rusya’nın cumartesi günü vurduğu hipermarkette hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya, yaralıların sayısı da 44’e yükseldi.

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Rus güçlerinin Ukrayna’daki hipermarkete düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Harkov kentinde inşaat malzemeleri satan ve 200 kişinin bulunduğu hipermarkete cumartesi günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya, yaralı sayısı 44’e yükseldi.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, saldırının ardından hipermarketin enkazının yüzde 30’unun temizlendiğini belirterek, Rusya’nın yeni bir saldırı gerçekleştirme ihtimaline karşı saldırı alarmları sırasında arama kurtarma operasyonlarını askıya aldıklarını aktardı.

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#Rusya#Harkov#Hipermarket

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