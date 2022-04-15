Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Açıklanan son rakamın güncel veriler olmadığını kaydeden yetkililer, kurtarılan bölgelerdeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Yetkililer, Donetsk bölgesinde 117, Kiev bölgesinde 105, Harkov’de 81, Çernihiv’de 54, Mikolayiv’de 40, Herson’da 38, Luhansk’ta 36, Zaporijya bölgesinde 23, başkent Kiev’de 16, Sumi bölgesinde 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun Rusya saldırılarından etkilendiğini açıkladı.



Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında bin 18 eğitim kurumunun hasar aldığı ve bunlardan 95’inin tamamen yıkıldığı da belirtildi.



Harkov bölgesindeki Oleksandrivka köyünde dün Rus saldırısında 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetmişti.