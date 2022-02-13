Rusya’nın Ukrayna’daki Büyükelçiliği önüne "Kırım Ukrayna’dır" pankartları asıldı

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Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına, “Kırım Ukrayna'dır” afişleri asıldı.

Rusya ile gerilimin devam ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Povitroflotskiy Caddesi'ndeki reklam panolarına, Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğuna dair ifadeler içeren afişler asıldı.

Kapıları ve camları kilitli halde bulunan büyükelçilik binasının karşısındaki bir panoya da “Kırım Ukrayna’dır” sloganı yazılı bir afiş yerleştirildi.

RUSYA'NIN İŞGAL PLANI

Dış politika analisti ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardine Rusya'nın hayata geçirebileceği 3 senaryoyu açıkladı.

'Durum çok vahim ve bir Rus işgali ile karşı karşıyayız' diyen Gardine 'Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünü ele geçirmek ve hatta tüm ülkeyi işgal etmek için harekete geçebilir' dedi.

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Bu iki senaryonun gerçekleşmesi durumunda batı ittifakını zor günler beklediğinin altını çizen Gardine 'Batı Ukrayna hakkında hiçbir şey yapmazsa, Putin bundan sonra onları NATO ülkeleriyle test edecek' dedi.

Rusya'nın Belarus ile birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ise 'saldırı'nın son hazırlıkları olarak değerlendiriliyor.