Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası harekete geçtiler... Almanya Başbakanı Scholz'tan flaş açıklamalar

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ordusunun daha iyi donanımı ve savunma gücünün artırılması için gereken her türlü yardımı yapacakları vaadini yineledi.

Federal Ordu Kurultayı’nda bir konuşma yapan Başbakan Scholz, son yıllarda ordunun ihmal edildiğini ve bunun bir hata olduğunu itiraf ederken, hükümetin orduya yatırım için öngördüğü 100 milyar Euro hacimli ‘özel varlığı’ savundu.

“Ülkemizin korunması ve savunulması için Alman ordusunun donanımı kaçınılmaz” diyen Scholz, ordunun en modern teknikle donatılmasında kararlı olduklarını da vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını önemli bir dönüm noktası (Zeitwende) olarak nitelendiren Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’nın güvenlik konularını yeniden değerlendirmek durumunda olduğunu vurgulamıştı.

Scholz aynı zamanda 100 milyar Euro hacimli ‘özel varlık’a ek olarak her yıl Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2’sinin Federal Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılacağını da söyledi.

‘BİR DÖNÜM NOKTASI’

Rusya’nın Ukrayna’da savaş başlatmasının bir ‘dönüm noktası’ olduğu görüşünü yineleyen Başbakan Scholz, “Nükleer silahlara sahip bir ülke Avrupa’nın sınırlarını silah zoruyla değiştirmek istiyor.

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'PUTİN BAŞKAN OLDUĞU SÜRECE...'

Buna kesinlikle izin vermemeliyiz. Bunu kabul edemeyiz. Putin Devlet Başkanı olduğu sürece farklı bir politika izlemek zorundayız” dedi.

Ukraynalıların özgürlüklerini ve Avrupa’nın ortak değerlerini savunmalarına tanıklık ettiklerini ve bunu takdirle karşıladıklarını vurgulayan Scholz, Ukrayna’ya desteği sürdüreceklerini de söyledi.

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ALMANYA GÖREVE HAZIR

Başbakan Scholz, NATO’nun sergilediği dayanışmanın da altını çizdi.

“NATO bizim güvenliğimizin garantörüdür” diyen Scholz, Almanya’nın ülkenin, Avrupa’nın ve müttefiklerin güvenliği için daha fazla görev ve sorumluluk almaya hazır olduğunu da vurguladı.

Yalnız Almanya’nın değil diğer Avrupa ülkelerinin de daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirten Scholz, Finlandiya ve İsveç’in NATO’da yer almasına tam destek verdiklerini de söyledi.