×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'nın hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi: Almanya teyakkuzda! Fransa'da hastanelere savaşa hazırlık emri

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Üçüncü Dünya Savaşı#Rusya
Rusyanın hamlesi Avrupayı alarma geçirdi: Almanya teyakkuzda Fransada hastanelere savaşa hazırlık emri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 10:53

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkedeki hastanelere mart 2026’ya kadar savaş durumuna hazır olma talimatı verdi. Fransız yetkililer, hastanelerden "aşırı yük" oluşması durumunda sorun yaşanmaması için sivil ve askeri sağlık hizmetlerinin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Almanya ise Rusya’nın Belarus’taki Zapad 2025 tatbikatı sırasında NATO topraklarına yönelik olası bir tehdide karşı teyakkuzda olacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkedeki sağlık kuruluşlarından hastaneleri gelecek yıl mart ayına kadar savaş durumuna hazır hale getirmelerini istedi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu hazırlık “büyük bir angajman” senaryosu çerçevesinde planlandı. Talimatın amacı, "askeri yaralıların bakımını sivil sağlık sistemi ile bütünleştirmek" olarak tanımlandı.

Bakanlık, olası bir çatışma durumunda yurtdışından çok sayıda yaralı askerin Fransa’ya getirilebileceğini öngördü. Bu çerçevede sağlık sisteminin, askeri hastaların bakımına uyum sağlaması gerektiği vurgulandı. Bakanlığın duyurusunda, toplumun sağlık ihtiyaçları ile savunmaya yönelik özel gereksinimlerin birlikte karşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Fransız hükümeti, ülkenin Avrupa’da çıkabilecek bir savaşta destek devleti konumuna gelebileceğini değerlendirdi. Bu kapsamda sağlık sisteminin olası aşırı yükü kaldırabilmesi için önlemler alınmasının şart olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

RUSYA VE BELARUS TATBİKATA HAZIRLANIYOR

Rusya, 12-16 Eylül tarihlerinde Belarus ile ortaklaşa düzenleyeceği Zapad 2025 tatbikatı için hazırlıklarını sürdürüyor. Tatbikat, Rusya ve Belarus’un askeri iş birliğinin en kapsamlı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, manevraların tamamen savunma amaçlı olduğunu açıkladı. Tatbikat kapsamında kara, hava ve deniz unsurlarının koordineli şekilde hareket etmesi planlanıyor.

Belarus Savunma Bakanlığı, tatbikatın ülkenin güvenlik ihtiyaçlarına cevap vereceğini duyurdu. Tatbikat, NATO sınırlarına yakın bölgelerde yapılacak olması nedeniyle Avrupa’da dikkatle izleniyor.

Rusyanın hamlesi Avrupayı alarma geçirdi: Almanya teyakkuzda Fransada hastanelere savaşa hazırlık emri

ALMANYA: TATBİKATLAR YAKINDAN İZLENECEK

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya’nın Belarus’ta düzenleyeceği Zapad 2025 tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Breuer, NATO ve Alman kuvvetlerinin olası risklere karşı teyakkuzda kalacağını bildirdi.

Rus güçlerinin tatbikat sırasında NATO topraklarına saldırmasını beklemediğini söyleyen Breuer, yine de Almanya ve NATO’nun olası bir tehdit karşısında “tetikte” olacağını kaydetti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağına GPS müdahalesi Pilotlar kağıt harita ile inmek zorunda kaldıAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağına GPS müdahalesi! Pilotlar kağıt harita ile inmek zorunda kaldıHaberi görüntüle

Breuer, “Tatbikat kapsamında bir saldırı hazırlığına dair elimizde herhangi bir kanıt yok” ifadesini kullandı.

Daily Mail'ın haberine göre, açıklamalar, Rusya’nın askeri faaliyetlerine karşı Avrupa’da artan güvenlik kaygılarının bir parçası olarak değerlendirildi. Almanya, NATO çerçevesinde ortak savunma mekanizmalarını harekete geçirmeye hazır olduğunu yineledi.

Rusyanın hamlesi Avrupayı alarma geçirdi: Almanya teyakkuzda Fransada hastanelere savaşa hazırlık emri

NATO'DA ZAPAD 2025 ALARMI

NATO yetkilileri, ZAPAD 2025 tatbikatının, ittifakın doğu kanadı için güvenlik kaygılarını artırdığını vurguladı. Batılı basın kuruluşları, manevraları Avrupa güvenliği açısından yakından izlenmesi gereken bir olay olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınZelenski Avrupalı liderlerle buluşacakZelenski Avrupalı liderlerle buluşacakHaberi görüntüle

Moskova, tatbikatın herhangi bir ülkeye tehdit oluşturmadığını yineledi. Rusya, NATO’nun tatbikatlara verdiği tepkileri orantısız bulduğunu savundu. Tatbikatın sonucunda elde edilecek deneyimin, Rusya'nın bölgesel güvenlik stratejilerine yansıtılması öngörülüyor.

Rusyanın hamlesi Avrupayı alarma geçirdi: Almanya teyakkuzda Fransada hastanelere savaşa hazırlık emri

RUTTE'DEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UYARISI

New York Times’a temmuz ayında bir demeç veren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin ve Rusya’nın ortak adımlarının küresel ölçekte çatışma ihtimalini artırdığını öne sürmüştü. Rutte, iki ülkenin saldırılarının “dünya savaşı kabusunu” tetikleyebileceğini aktardı.

Gözden KaçmasınModi ve Putinin samimiyeti dünya gündemine oturdu: Zirveye damga vuran karelerModi ve Putin'in samimiyeti dünya gündemine oturdu: Zirveye damga vuran karelerHaberi görüntüle

Rutte’ye göre Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir girişimi, Rusya’nın NATO topraklarına saldırısıyla eş zamanlı gelişebilir. Rutte, bu çerçevede Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya’nın risk altında olduğu değerlendirmesini yaparak, bu ihtimallerin Batı için ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını kaydetti.

Haberin Devamı

Rusyanın hamlesi Avrupayı alarma geçirdi: Almanya teyakkuzda Fransada hastanelere savaşa hazırlık emri

NATO ÜLKELERİNE SİLAHLANMA ÇAĞRISI

Rutte, Rusya'nın hızla yeniden silahlandığını belirterek, Batılı ülkelerin savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulamıştı.

Çin Devlet başkanı Şi Cinping’in Tayvan’a saldırması halinde Putin’in de NATO topraklarını hedef alabileceğini iddia eden Rutte, şunları dile getirmişti:

"Bu konuda saf olmayalım. Eğer Şi Cinping Tayvan'a saldıracak olsaydı, öncelikle bu işteki en küçük ortağı olan ve Moskova'da ikamet eden Vladimir Vladimirovich Putin'i arayıp, 'Hey, bunu yapacağım ve senden de NATO topraklarına saldırarak onları Avrupa'da meşgul etmeni istiyorum' derdi."

Gözden KaçmasınÇin lideri Trumpa meydan okudu Putinden Batıya Ukrayna suçlaması: Şanghaydaki zirve dünyanın gündemindeÇin lideri Trump'a meydan okudu! Putin'den Batı'ya Ukrayna suçlaması: Şanghay'daki zirve dünyanın gündemindeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Üçüncü Dünya Savaşı#Rusya

BAKMADAN GEÇME!