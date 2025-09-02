Rusya'nın hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi: Almanya teyakkuzda! Fransa'da hastanelere savaşa hazırlık emri

Haberin Devamı

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkedeki sağlık kuruluşlarından hastaneleri gelecek yıl mart ayına kadar savaş durumuna hazır hale getirmelerini istedi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu hazırlık “büyük bir angajman” senaryosu çerçevesinde planlandı. Talimatın amacı, "askeri yaralıların bakımını sivil sağlık sistemi ile bütünleştirmek" olarak tanımlandı.

Bakanlık, olası bir çatışma durumunda yurtdışından çok sayıda yaralı askerin Fransa’ya getirilebileceğini öngördü. Bu çerçevede sağlık sisteminin, askeri hastaların bakımına uyum sağlaması gerektiği vurgulandı. Bakanlığın duyurusunda, toplumun sağlık ihtiyaçları ile savunmaya yönelik özel gereksinimlerin birlikte karşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Fransız hükümeti, ülkenin Avrupa’da çıkabilecek bir savaşta destek devleti konumuna gelebileceğini değerlendirdi. Bu kapsamda sağlık sisteminin olası aşırı yükü kaldırabilmesi için önlemler alınmasının şart olduğu belirtildi.

RUSYA VE BELARUS TATBİKATA HAZIRLANIYOR

Rusya, 12-16 Eylül tarihlerinde Belarus ile ortaklaşa düzenleyeceği Zapad 2025 tatbikatı için hazırlıklarını sürdürüyor. Tatbikat, Rusya ve Belarus’un askeri iş birliğinin en kapsamlı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, manevraların tamamen savunma amaçlı olduğunu açıkladı. Tatbikat kapsamında kara, hava ve deniz unsurlarının koordineli şekilde hareket etmesi planlanıyor.

Belarus Savunma Bakanlığı, tatbikatın ülkenin güvenlik ihtiyaçlarına cevap vereceğini duyurdu. Tatbikat, NATO sınırlarına yakın bölgelerde yapılacak olması nedeniyle Avrupa’da dikkatle izleniyor.

ALMANYA: TATBİKATLAR YAKINDAN İZLENECEK

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya’nın Belarus’ta düzenleyeceği Zapad 2025 tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Breuer, NATO ve Alman kuvvetlerinin olası risklere karşı teyakkuzda kalacağını bildirdi.

Rus güçlerinin tatbikat sırasında NATO topraklarına saldırmasını beklemediğini söyleyen Breuer, yine de Almanya ve NATO’nun olası bir tehdit karşısında “tetikte” olacağını kaydetti.

Breuer, “Tatbikat kapsamında bir saldırı hazırlığına dair elimizde herhangi bir kanıt yok” ifadesini kullandı.

Daily Mail'ın haberine göre, açıklamalar, Rusya’nın askeri faaliyetlerine karşı Avrupa’da artan güvenlik kaygılarının bir parçası olarak değerlendirildi. Almanya, NATO çerçevesinde ortak savunma mekanizmalarını harekete geçirmeye hazır olduğunu yineledi.

NATO'DA ZAPAD 2025 ALARMI

NATO yetkilileri, ZAPAD 2025 tatbikatının, ittifakın doğu kanadı için güvenlik kaygılarını artırdığını vurguladı. Batılı basın kuruluşları, manevraları Avrupa güvenliği açısından yakından izlenmesi gereken bir olay olarak nitelendirdi.

Moskova, tatbikatın herhangi bir ülkeye tehdit oluşturmadığını yineledi. Rusya, NATO’nun tatbikatlara verdiği tepkileri orantısız bulduğunu savundu. Tatbikatın sonucunda elde edilecek deneyimin, Rusya'nın bölgesel güvenlik stratejilerine yansıtılması öngörülüyor.

RUTTE'DEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UYARISI

New York Times’a temmuz ayında bir demeç veren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin ve Rusya’nın ortak adımlarının küresel ölçekte çatışma ihtimalini artırdığını öne sürmüştü. Rutte, iki ülkenin saldırılarının “dünya savaşı kabusunu” tetikleyebileceğini aktardı.

Rutte’ye göre Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir girişimi, Rusya’nın NATO topraklarına saldırısıyla eş zamanlı gelişebilir. Rutte, bu çerçevede Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya’nın risk altında olduğu değerlendirmesini yaparak, bu ihtimallerin Batı için ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını kaydetti.

NATO ÜLKELERİNE SİLAHLANMA ÇAĞRISI

Rutte, Rusya'nın hızla yeniden silahlandığını belirterek, Batılı ülkelerin savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulamıştı.

Çin Devlet başkanı Şi Cinping’in Tayvan’a saldırması halinde Putin’in de NATO topraklarını hedef alabileceğini iddia eden Rutte, şunları dile getirmişti:

"Bu konuda saf olmayalım. Eğer Şi Cinping Tayvan'a saldıracak olsaydı, öncelikle bu işteki en küçük ortağı olan ve Moskova'da ikamet eden Vladimir Vladimirovich Putin'i arayıp, 'Hey, bunu yapacağım ve senden de NATO topraklarına saldırarak onları Avrupa'da meşgul etmeni istiyorum' derdi."