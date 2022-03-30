Rusya’nın taktik savaşları: Ruslar çekiliyoruz dedi, Zelenski ‘Naif değiliz’ karşılığını verdi!

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Putin’in verdiği kararı canlı yayında açıklayarak Ukrayna’ya savaş ilan etmesinin üzerinden 34 gün geçti. BM raporlarına göre en az bin 179 Ukraynalı sivil savaşta hayatını kaybetti. Bin 860 sivil ise yaralandı. Üstelik BM, bu sayıların gerçekte çok daha yüksek olabileceğinden korkulduğunu da açıkladı.

KİEV PLANI RAFA MI KALKTI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’i ele geçirme planını rafa kaldırdı ve Ukrayna başkentine yönelen birliklerin geri çekildiği açıklandı.

Rusya’nın verdiği bu karar ve Kiev ve Chernihiv bölgesinden çekilen birliklerle ilgili haberler dünyaya ‘daha yapıcı’ barış müzakereleri hedefleniyor manşetleriyle duyuruldu.

Dün İstanbul'da müzakere görüşmeleri yapılırken Rus güçleri Mykolaiv'deki hükümet binasını böyle vurdu...

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Dün İstanbul'da yapılan görüşmeler, Ukrayna'nın İngiltere, diğer Batılı güçler ve Çin'in gelecekteki Rus saldırganlığına karşı askeri koruma sağlaması halinde kendisini kalıcı olarak tarafsız kılmayı teklif etmesi sonucuyla sona erdi. Ancak saatler sonra Kiev'de ağır bombardıman yeniden başladı.

Rusya’nın baş müzakerecisi Vladimir Medinsky, Moskova’nın Kiev’i ‘askeri risk’ altında bırakmak istemediğini çünkü barış sağlayabilecek insanların bir kısmının – örneğin Ukrayna lideri Zelenski’nin – orada olduğunu açıkladı.

Öte yandan Medinsky, bu çekilmenin ateşkes anlamına da gelmediğinin ve bir anlaşma imzalanması için henüz uzun bir süreç gerektiğinin de altını çizdi.

Ukrayna lideri Zelenski ise dünyanın Rusya’nın verdiği sözlere kanmaması gerektiğini; başkentin bu açıklamaların ardından yeni saldırılarla sarsıldığını hatırlattı. ZELENSKİ: NAİF DEĞİLİZ

“Elbette tüm risklerin farkındayız. Elbette bize savaş başlatan bir ülkenin temsilcilerinin sözlerine hemen kanmıyoruz. Ukraynalılar sandığınız gibi naif değiller.” diyen Zelenski hâlâ alarm durumunda olacaklarının sinyallerini de bu şekilde vermiş oldu.

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Dünyadan da Rusya’nın kararına aynı yönde tepkiler geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson “Putin hâlâ bıçağı saplamanın peşinde.” derken parlamento da Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım kararı aldı.

Dünkü müzakere görüşmelerinin ardından İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleriyle bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Biden da “Moskova’nın yeni hamlelerini beklerken Batı dünyası yaptırımları sertleştirmeye devam edecek.” dedi.

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Peki Batı’nın güvenmediği Rusya’nın Kiev’deki son hamleleri nasıl oldu? Ve bu çekilme kararı başka bir taktik savaşın başlangıcı mı olacak?

Bir Ukrayna askeri yok edilmiş bir Rus askeri aracının yakınında yürürken

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Rusya gerçekten de Kiev yakınlarında konuşlandırdığı birliklerini geri çekip yönlerini değiştirmiş gibi görünüyor. Peki bu Kiev’den vazgeçildiği ve savaşın sadece Donbass bölgesinde devam edeceği şeklinde algılanabilir mi? Uzmanlar buna pek katılmıyor…

UKRAYNA ORDUSU: RUS BİRLİKLERİNİN ÇEKİLMESİ BİR ALDATMACA

Ukrayna Genelkurmayı, Rus birliklerinin çekilmesinin büyük ihtimalle bir aldatmaca olduğunu söyledi.

Facebook'ta paylaşılan günlük güncellemede, Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi. Rusya, operasyonların doğudaki Donbas bölgesine odaklanacağını açıklamıştı.

Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, çekilmelerin "büyük ihtimalle birlik rotasyonu" olduğunu ve Ukrayna Ordusu'nu nereye konuşlanacakları konusunda aldatmayı amaçladığını belirtti.

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Rus saldırılarının ardından harabeye dönmüş bir bina... Kiev yakınlarındaki olay yeri gazeteciler tarafından inceleniyor

PENTAGON: İNANMIYORUZ

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de, Rus birliklerinin kentten uzaklaşmasına karşın, Kiev'e yönelik tehdidin devam ettiğini söylemişti.

Güncellemede ayrıca, Rus birliklerinin Donestk'te ateşe ve saldırılara devam ettiği vurgulandı.

Novokarlivka ve Luhivske'de Rus güçlerinin konumlarını güçlendirdikleri ve mayınlama yaptıkları ifade edildi.

Moskova yönetimi Kiev yakınlarındaki birliklerini ve Ukrayna’nın en kuzey noktasında yer alan Chernihiv’deki faaliyetlerini ‘gözle görülür derecede’ azaltacağını iddia etmişti.

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Rus Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de bu hamlelerinin karşılıklı güveni sağlamak, müzakerelerin devamı için gereken güven ortamını oluşturmak ve nihai hedef olarak da bir ateşkeste anlaşmak olduğunu açıklamıştı. BM'nin Ukrayna daimi temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rus temsilcisi konuşurken kitap okuyarak bireysel protesto sergiliyor

BIDEN: BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Oysa Pentagon’dan yapılan açıklamalarda bu hamlenin bir geri çekilmeden ziyade ‘yeniden pozisyon alma’ olduğu konusunda ısrarcı. Pentagon Sözcüsü John Kirby “Rusların geri çekiliyoruz açıklamasından sonra Kiev yakınlarında yer değiştiren çok küçük sayıda birlik gözlemledik. Ancak buna bir geri çekilme olarak yaklaşmak için henüz erken. Bize göre Rus birlikleri başka bir mevzilenme ve saldırıyı bu şekilde ilerletme niyetinde.” diyerek “Rusların başka bölgelere ağır saldırılar düzenleme hazırlığında olduğunu düşünüyoruz. Bu da Kiev’e yönelik tehdidin aslında bitmediği anlamına geliyor.” sözleriyle Rusya’nın açıklamalarının inandırıcı bulunmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Biden da yaptığı açıklamada “Göreceğiz; henüz söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Gerçekten niyetlerinin ne olduğunu hamleleri bu yönde olursa anlaşılacaktır.” diyerek Pentagon’un açıklamalarına destek çıktı.

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