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Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Rusyanın Stoyankada vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Stoyanka'da Rus ordusunun vurduğu akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 38. günde devam ediyor. Rus ordusundan temizlenen Irpin yakınlarında bulunan Stoyanka bölgesinde Rus ordusunun hedef aldığı akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi.

Rusyanın Stoyankada vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

İstasyonun çevresinde bulunan market ve restoran da harabeye döndü.
Rusyanın Stoyankada vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

Yaşanan çatışmalardan sonra Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden sağladığı bölgede büyük yıkım meydana geldiği göze çarptı.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

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