Rusya'nın son hamlesi sonrası ABD'den yeni karar! 8 bin 500 asker gönderecekler...

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Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gelişmelerde baş döndüren trafik devam ediyor. Rusya, Ukrayna ve Batı cephesinden açıklamalar peş peşe gelirken Rusya askeri hazırlıklarına devam ediyor. ABD ise Rusya'nın yaptığı yığınağa karşılık olarak Ukrayna'ya söz verdiği askeri yardımları göndermeye devam ediyor. ABD'nin gönderdiği askeri yardımların şimdiye kadar 3 partisi Kiev'e ulaşırken bugün ABD Başkanı Joe Biden yeni bir adım daha attı.

ABD ASKER GÖNDERİYOR

Philadelphia'daki programından Washington'a dönüşünde gazetecilere konuşan Biden ABD'nin NATO ülkelerine asker göndereceğini duyurdu. Biden "Yakın vadede Doğu Avrupa ve NATO ülkelerine asker göndereceğim. Ancak sayı çok fazla değil" dedi.

Bu hafta başlarında, muharip birliklerin konuşlandırılmasına neyin yol açacağı sorulduğunda, Biden, bunun "Putin'in ne yapıp ne yapmadığına" bağlı olduğunu söyledi.



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Pentagon Biden'ın açıklaması sonrası Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine potansiyel konuşlandırma için 8500 askeri yüksek alarma geçirdi.

RUSYA ASKERİ BİRLİKLERE KAN GÖNDERİYOR

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri yığınaklara kan ve tıbbi malzeme gönderdiği iddia edildi.

Uzman Michael Kofman sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Eğer iddia doğruysa, o zaman Rusya'nın geniş çaplı bir askeri operasyon için hazırlıklarının temel göstergelerini görmeye başlıyoruz.Hâlâ bazı unsurlar eksik, ancak Rusya'nın birkaç hafta içinde potansiyel olarak bir askeri operasyon gerçekleştirebilecek durumda olduğu görülüyor." dedi.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Vladimir Putin'in artık tam ölçekli bir işgalden de dahil olmak üzere eksiksiz bir askeri seçenekler yelpazesine sahip olduğu noktaya ulaştığını söyledi. Austin, Pentagon basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in bu güçleri Ukrayna'ya karşı kullanmak için nihai bir karar verdiğine inanmıyor olsak da, şu anda açıkça bu yeteneğe sahip" dedi.

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BEYAZ SARAY'DAN PANİK SUÇLAMASINA CEVAP

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, yetkililerin "iyi gitmediğini" iddia ettiği ABD başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinden sonra Biden ve diğer Batılı liderleri olası bir Rus işgali konusunda “panik” yaratmakla suçlamıştı. Zelensky'nin açıklamasına Beyaz Saray'dan cevap geldi, bir Beyaz Saray yetkilisi “ Zelensky bir yandan yardım istiyor. Ama öte yandan, halkına durumu kontrol altına aldığına dair güvence vermeye çalışıyor. Bu zor bir denge.” dedi.