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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rusya’nın salgında en kara günü

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’nın salgında en kara günü
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COVID-19 salgınında tırmanışın devam ettiği Rusya’da dün itibariyle son 24 saatte can kaybı ve vaka saygılarında dramatik bir artış yaşandı.

Rusya’daki salgınla mücadele merkezinin açıkladığı son verilere göre bir günde koronaya yakalananların sayısı 7 bin 99 arttı. Bu rakam bir gün öncesine kıyasla 2 bin yükselmiş oldu. Hayatını kaybedenlerde de kritik 100 sayısı aşıldı. Bir günde ölüm vaka sayısı 101 olarak gerçekleşti. Böylece Rusya’da virüsün bulaştığı toplam vaka sayısı 106 bin 489 kişiye ulaştı. Ölümlerin toplamı ise bini aşarak 1.073 oldu. Rusya Sağlık Bakanlığı, salgının başkent Moskova ile St.Petersburg şehirlerinden taşraya kaymaya başlamasından endişe duyuyor. Büyük şehirlerde sağlık alt yapısı nispeten gelişmiş olmasına karşın taşra şehir ve kasabalarında hastanelerin durumu yetersiz.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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