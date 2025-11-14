Rusya'nın saldırısı Kiev'i alevler içinde bıraktı: Ukrayna'nın kalbinde bütün bölgeler vuruldu

Haberin Devamı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların kentin farklı noktalarını hedef aldığını duyurdu. Klitschko, acil durum ekiplerinin birden fazla bölgeye yönlendirildiğini ve en az 11 kişinin yaralandığını kaydetti. Kentteki müdahalelerin sürdüğünü ifade eden Klitschko, ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi.

Sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerde, çoğu bölgenin alevler içinde kaldığı ve sivillerin apartmanların çevresine saçılan molozlar arasında toplandığı görüldü. Saldırı nedeniyle Kiev'in çok sayıda noktasında yangın çıkarken, Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Kiev'deki bütün idari bölgeleri ayrı ayrı hedef aldığını kaydetti.

HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

Kente düzenlenen saldırı sonucu Ukrayna’nın hava savunma sistemleri harekete geçti. Yetkililer, saldırının sürmesi nedeniyle bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaya çağırdı. Şehir yönetimi, alarm kaldırılıncaya kadar halkın güvenli alanları terk etmemesi gerektiğini bildirdi.

Patlamaların ardından biri ağır yaralı bir erkek ile hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 5 kişi hastanelere sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Hastanelerin acil birimlerinde yoğunluk yaşandığı aktarıldı.

Şehir idaresi, elektrik ve su hatlarında kesintilerin meydana gelebileceği konusunda uyarı yaptı. Belediye Başkanı Klitschko, Kiev’in ısıtma sisteminde hasar oluştuğunu ve bir bölgede hizmetin tamamen durduğunu dile getirdi. Yetkililer, altyapıdaki aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

KİEV GENELİNDE YANGINLAR ÇIKTI

Kent genelinde, düzenlenen saldırılar sonucu geniş çaplı yangınlar çıktığı bildirildi. Acil durum ekipleri, farklı bölgelerdeki yangınlara müdahale etmek için çok sayıda personel yönlendirdi. Kiev Askeri İdaresi, ekiplerin yangınlarla mücadele etmek için yoğun çaba harcadığının altını çizdi.

The Telegraph'ın haberinde, Darnytskyi bölgesinde bir konut binasının bahçesi ve bir eğitim kurumunun arazisinin saldırıdan etkilendiği bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, düşen parçaların çevredeki bir araca isabet ederek alevler içinde kalmasına neden olduğunu açıkladı. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını duyuruldu.

Dniprovskyi bölgesinde de benzer şekilde saldırı kalıntılarının 3 apartmana ve özel bir eve zarar verdiği bildirildi. Bölgedeki açık bir alanda çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi. Podilskyi semtinde ise 5 konut binası ile bir yapının hasar aldığı açıklandı.

'RUSYA KONUT BİNALARINI VURUYOR' İDDİASI

The Guardian'ın haberine göre, Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslar konut binalarını vuruyor. Neredeyse her bölgede çok sayıda hasarlı apartman binaları var" ifadelerini kullandı.

Tkachenko, saldırılarda hem insansız hava araçlarının (İHA) hem de füzelerin kullanıldığını bildirdi. Kiev yönetimi, farklı bölgelerde acil müdahale ekiplerinin görevlendirildiğini aktardı.

Yetkililer, saldırıların etkilediği mahallelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Tkachenko, ekiplerin her bölgeye ulaşmaya çalıştığını belirtti. Açıklamada, sivillerin güvenli bölgelere yönlendirilmesinin devam ettiği vurgulandı.

Podilskyi ve Dniprovskyi başta olmak üzere birçok bölgede, binalarda büyük çaplı hasar oluştuğu görüldü. Vatandaşların, zarar gören binalardan uzak durması istendi. Güvenlik güçleri, hasarlı alanları kordona aldı.

YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Kiev Bölge Başkanı Mykola Kalashnyk, saldırıların başkent çevresindeki yerleşimleri de etkilediğini açıkladı. Kalashnyk, Rus güçlerinin kritik altyapı hatlarına ve özel mülklere zarar verdiğini bildirdi. Açıklamada, bölgedeki acil yardım ekiplerinin yangınlara müdahale ettiği belirtildi.

Kalashnyk, Bila Tserkva’da 55 yaşındaki bir erkeğin termal yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını aktararak, "Bölgede özel evlerde çıkan yangınlara müdahale ediyoruz" ifadesini kullandı.

Banliyölerdeki yangınların söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Bölge idaresi, saldırıların altyapıda uzun süreli kesintilere yol açabileceğini duyurdu. Vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği bildirildi.