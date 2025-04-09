Rusya'nın Kursk operasyonu nasıl gerçekleşti? Detayları askerler anlattı: Şeytan gibi ortaya çıktılar

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Rus askerlerinin Kursk'ta düzenlediği çok gizli operasyonun detayları ortaya çıktı. Özel kuvvetlerden seçilmiş askerler, Kursk bölgesindeki Suca şehrine sızabilmek amacıyla 15 km boyunca doğal gaz boru hattında iki gün boyunca ilerledi.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, iki boyunca oksijensiz bir biçimde boru hattında ilerleyen Rus birlikleri, zifiri karanlıkta sürünerek Ukrayna hattının arkasına geti ve sürpriz saldırı başlattı.

Rusça "Sel" anlamına gelen "Potok Operasyonu"ndan habersiz Ukraynalı askerler, Rus askerlerinin bu ani saldırısı karşısında şaşkına döndü. "Tarzan" kod adlı bir Ukraynalı asker, baskını "Birden bire, siyahlar içinde, şeytan gibi ortaya çıktılar" sözleriyle tarif etti.

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UKRAYNA BAŞKA KREMLİN BAŞKA ANLATTI

Rusya, "borudan çıkan askerleri" efsane haline getirdi. Hepsi evlerine döndüklerinde savaş kahramanları olarak karşılandı.

Kursk operasyonu destansı bir hale bürünürken Rusya'daki bir kilisenin önüne, boru hattının 50 metrelik maketi konuldu ve “Korkudan tüm borularınızı havaya uçurun... Biz yine de yerin altından size geleceğiz” şarkısı seslendirildi.

Ancak Ukrayna'ya göre durum çok farklı. Ruslar askerli aslında kahraman değil, dikkatsizce planlanmış bir operasyonun kurbanlarıydı. Ukrayna askerleri, Rus askerlerinin geldiğini zaten görmüşlerdi.

ABD İSTİHBARATI KESİLDİ: OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna, geçtiğimiz Ağustos ayında bir ilke imza attı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Rusya'ya yönelik toprak işgali gerçekleştirdi.

Kursk'ta karşılıklı saldırılar sürerken, ABD yönetimi 5 Mart'ta Kiev'e sağladığı istihbarat destğini kesti. "Potok Operasyonu", 11 Mart'a kadar süren istihbarat kesintisi sırasında gerçekleşti.

Rus ordusunda görevli "Zombi" kod adlı bir komutan, operasyon hazırlıklarının 3 hafta sürdüğünü söyledi.

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Komutan, "Boru hattını gazdan arındırmak, içeri oksijen pompalamak, mühimmat, yiyecek, su taşımak ve yüzeye ulaşabilmek için fazladan çıkışlar inşa etmek zorundaydık. Tüm bunları düşman bizi fark etmeden gerçekleştirdik" dedi.

Komutan, boru hattına 800 asker gönderildiğini iddia etse de Kremlin bu sayının 600 olduğunu belirtti, gerçek sayıya ilişkin net bir kanıt bulunmuyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI GÖRÜLDÜ

Rusya'nın operasyonunda görevli "Medve" kod adlı bir asker, boru hattında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Dar ve karanlık alan nedeniyle panik olduk. Boruya girmek korkutucuydu ama bize verilen görevi yapmak zorundaydık"

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Boru hattına giren askerler, yüksek miktarda metan gazı da dahil olmak üzere duman soludu ve bu sebeple askerlerin akciğerlerinde ciddi kimyasal yanıklar oluştu. Yapılan sağlık taramalarında, askerlerin akciğerlerinin tıkalı ve şişmiş olduğu görüldü.

Rus basınına konuşan "Torero" (matador) kod adlı özel kuvvetler doktoru, operasyona katılan askerlerde "zatürre ve solunum yetmezliği" teşhis edildiğini açıkladı.

Bir sağlık görevlisi ise, hızla kötüleşen askerlerin sağlık durumlarına ilişkin "Bunu ilk kez görüyoruz. Belki de dünyada bir ilk" dedi.