Rusya'nın 'Kıyamet Günü Uçağı'nda güvenlik ihlali! Yılan hikayesine dönen hırsızlık hikayesi...

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Rusya'da olası bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı Putin'i korumak ve komuta kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan 'Kıyamet Günü Uçağı'nın bakım gördüğü Taganrog Havacılık Bilim ve Teknik Kompleksi'nde soyulduğu ortaya çıkmıştı.

39 GİZLİ PARÇA ÇALINMIŞTI

2020 yılında Moskova'nın sık sık Batı'ya gövde gösterisi yapmak için kullandığı uçağın telsiz donanımından 39 gizli parçanın çalındığını öne sürülmüş ancak Rusya söz konusu haberleri tam olarak doğrulamamıştı.



Batı medyası teknik özellikleri bile sır gibi saklanan uçağın tüm güvenlik önlemlerine rağmen parçalarının çalınmasını 'skandal ve küçük düşürücü' olarak yorumlamıştı.

GÜVENLİK İHLALİNİ KABUL ETTİLER

Rusya bugün 'Kıyamet Günü Uçağı'nda büyük bir güvenlik ihlali olduğunu kabul ederek sorumlunun hapis cezası aldığını duyurdu.

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Hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 36 yaşındaki yerel taksi şoförü Zhora Khachunts 4 yıllık hapis cezasını çekmek için ceza kolonisine gönderilirken kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.



Rusya'nın göz bebeği kıyamet günü uçağı

DAVADA BÜYÜK BOŞLUKLAR VAR

Hapis kararı sonrası perişan olan taksi şoförü, DNA ve parmak izlerinin suç mahalline özellikle yerleştirildiğini iddia ederek kendine zarar vermeyi düşündüğünü söyledi.

Taksi şoförünün avukatı da iddiaları reddederek Rus savcıların hikayesinde büyük boşluklar olduğunu iddia etti. Avukatın açıklamasına göre taksi şoförünün sır gibi saklanan güvenli bölgeye nasıl girdiği hiç bir şekilde açıklanmadı.

KREMLİN 'ACİL DURUM' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Yılan hikayesine dönüşen davada hırsızın hava alanına nasıl girdiği, ağır parçaları nasıl çıkardığı ve daha sonra nerede kaybolduğu asla tespit edilemedi.

Kremlin 'acil durum' olarak değerlendirdiği hırsızlığın ekipmanın kaplı olduğu altın nedeni ile yapıldığını öne sürüyor.



Kıyamet Günü Uçağı 12 yıl aradan sonra Zafer Günü kutlamaları için yapılan provalarda ortaya çıkmıştı

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KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI NEDİR?

Ilyushin Il-80 muhtemel bir nükleer savaşta Rusya Devlet Başkanı Putin'in binmesi için özel olarak tasarlandı. Havada yakıt ikmali yapabilen ve bu sayede günlerce uçabilen uçak Rus liderin nükleer saldırı durumunda Rusya'yı havadan yönetmesine ve saldırı emri verebilmesine olanak tanıyor.

ÖZELLİKLERİ 'DEVLET SIRRI' OLARAK SAKLANIYOR

'Kıyamet Günü Uçağı'na ait pek çok özellik devlet sırrı olarak saklanıyor. Bu nedenle eldeki bilgiler kısıtlı. Ancak uçağın nükleer füze birimleriyle iletişimini sağlayan özel bir donanımı olduğu ve kuyruğunda yer alan anteni sayesinde balistik füze denizaltılarıyla iletişim sağlayabildiği biliniyor.

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Uçakta ayrıca olası büyük patlamalardan yolcuları korumak için kokpit dışında pencere bulunmuyor.

EN SON 9 MAYIS ZAFER KUTLAMALARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Rusya 'Kıyamet Günü Uçağı'nı en son 9 Mayıs Zafer günü kutlamaları için yapılan provalarda ortaya çıkarmıştı. 12 yıl aradan sonra ortaya çıkan uçak Moskova semalarında uçarken görüntülenmişti, Batı ise uçağın Ukrayna savaşının sıcak günlerinde ortaya çıkmasını bir 'nükleer tehdit' olarak yorumlamıştı.