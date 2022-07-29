Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'nın 'Kıyamet Günü Uçağı'nda güvenlik ihlali! Yılan hikayesine dönen hırsızlık hikayesi...

#RUSYA#Kıyamet Günü Uçağı#Hırsızlık
Rusyanın Kıyamet Günü Uçağında güvenlik ihlali Yılan hikayesine dönen hırsızlık hikayesi...

Olası bir nükleer savaş durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in binmesi için özel olarak tasarlanan 'Kıyamet Günü Uçağı'nda kaybolan 39 gizli parçanın bir taksi şoförü tarafından çalındığı iddia edildi ve 36 yaşındaki adama 4 yıl hapis cezası verdi. Taksi şoförü kendine komplo kurulduğunu iddia ederken Rus savcıların hikayesindeki boşluklar dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Rusya'da olası bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı Putin'i korumak ve komuta kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan  'Kıyamet Günü Uçağı'nın bakım gördüğü Taganrog Havacılık Bilim ve Teknik Kompleksi'nde soyulduğu ortaya çıkmıştı.

39 GİZLİ PARÇA ÇALINMIŞTI

2020 yılında Moskova'nın sık sık Batı'ya gövde gösterisi yapmak için kullandığı uçağın telsiz donanımından 39 gizli parçanın çalındığını öne sürülmüş ancak Rusya söz konusu haberleri tam olarak doğrulamamıştı.

Batı medyası teknik özellikleri bile sır gibi saklanan uçağın  tüm güvenlik önlemlerine rağmen parçalarının çalınmasını 'skandal ve küçük düşürücü' olarak yorumlamıştı.

GÜVENLİK İHLALİNİ KABUL ETTİLER

Rusya bugün 'Kıyamet Günü Uçağı'nda büyük bir güvenlik ihlali olduğunu kabul ederek sorumlunun hapis cezası aldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 36 yaşındaki yerel taksi şoförü Zhora Khachunts 4 yıllık hapis cezasını çekmek için ceza kolonisine gönderilirken kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Rusyanın Kıyamet Günü Uçağında güvenlik ihlali Yılan hikayesine dönen hırsızlık hikayesi...

Rusya'nın göz bebeği kıyamet günü uçağı

DAVADA BÜYÜK BOŞLUKLAR VAR

Hapis kararı sonrası perişan olan taksi şoförü, DNA ve parmak izlerinin suç mahalline özellikle yerleştirildiğini iddia ederek kendine zarar vermeyi düşündüğünü söyledi.

Taksi şoförünün avukatı da iddiaları reddederek Rus savcıların hikayesinde büyük boşluklar olduğunu iddia etti. Avukatın açıklamasına göre taksi şoförünün sır gibi saklanan güvenli bölgeye nasıl girdiği hiç bir şekilde açıklanmadı.

KREMLİN 'ACİL DURUM' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Yılan hikayesine dönüşen davada hırsızın hava alanına nasıl girdiği, ağır parçaları nasıl çıkardığı ve daha sonra nerede kaybolduğu asla tespit edilemedi.

Kremlin 'acil durum' olarak değerlendirdiği hırsızlığın ekipmanın kaplı olduğu altın nedeni ile yapıldığını öne sürüyor.

Rusyanın Kıyamet Günü Uçağında güvenlik ihlali Yılan hikayesine dönen hırsızlık hikayesi...

Kıyamet Günü Uçağı 12 yıl aradan sonra Zafer Günü kutlamaları için yapılan provalarda ortaya çıkmıştı

Haberin Devamı

KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI NEDİR?

Ilyushin Il-80 muhtemel bir nükleer savaşta Rusya Devlet Başkanı Putin'in binmesi için özel olarak tasarlandı. Havada yakıt ikmali yapabilen ve bu sayede günlerce uçabilen uçak Rus liderin nükleer saldırı durumunda Rusya'yı havadan yönetmesine ve saldırı emri verebilmesine olanak tanıyor.

ÖZELLİKLERİ 'DEVLET SIRRI' OLARAK SAKLANIYOR

'Kıyamet Günü Uçağı'na ait pek çok özellik devlet sırrı olarak saklanıyor. Bu nedenle eldeki bilgiler kısıtlı. Ancak uçağın nükleer füze birimleriyle iletişimini sağlayan özel bir donanımı olduğu ve kuyruğunda yer alan anteni sayesinde balistik füze denizaltılarıyla iletişim sağlayabildiği biliniyor.

Haberin Devamı

Uçakta ayrıca olası büyük patlamalardan yolcuları korumak için kokpit dışında pencere bulunmuyor.

EN SON 9 MAYIS ZAFER KUTLAMALARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Rusya 'Kıyamet Günü Uçağı'nı en son 9 Mayıs Zafer günü kutlamaları için yapılan provalarda ortaya çıkarmıştı. 12 yıl aradan sonra ortaya çıkan uçak Moskova semalarında uçarken görüntülenmişti, Batı ise uçağın Ukrayna savaşının sıcak günlerinde ortaya çıkmasını bir 'nükleer tehdit' olarak yorumlamıştı.

Gözden Kaçmasın

78 ülkede görüldü... Maymun Çiçeğine yakalananlar yaşadıkları kabusu anlattı...78 ülkede görüldü... Maymun Çiçeği'ne yakalananlar yaşadıkları kabusu anlattı...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Zelenski duyurdu: Ukrayna hazır, Türkiye ve BMden işaret bekliyoruzZelenski duyurdu: Ukrayna hazır, Türkiye ve BM'den işaret bekliyoruzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Kıyamet Günü Uçağı#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık