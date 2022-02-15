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Rusya'nın kargo kapsülü Progress MS-19 uzaya fırlatıldı

#RUSYA#Roscosmos#Uzay
Rusyanın kargo kapsülü Progress MS-19 uzaya fırlatıldı

Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki (UUİ) faaliyetleri için deney ve ikmal malzemeleri taşıyan Progress MS-19 uzay aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

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Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından yapılan açıklamada, kargo kapsülü Progress MS-19’un Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden Rusya saatiyle 07.25’te uzaya fırlatıldığı bildirildi.

Rusya'nın uzay istasyonundaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere yakıt, içme suyu, azot ve diğer maddeleri taşıyan kapsülün 17 Şubat saat 10.06’da Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ulaşmasının planlandığı kaydedildi.

ROSCOSMOS, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak projesi olduğu UUİ, farklı alanlarda bilimsel deneyler yürütüyor.

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#RUSYA#Roscosmos#Uzay

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