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Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndan Ukrayna’ya hassas güdümlü füze saldırısı

#Rusya#Ukrayna#Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu’nun Ukrayna topraklarındaki hedeflere dört kez Kalibr seyir füzesi saldırısında bulunduğunu duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında “Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatı, Ukrayna topraklarındaki kara hedeflerine Karadeniz'den dört kez Kalibr seyir füzesi fırlattı” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Ukrayna topraklarındaki hedeflerin askeri altyapı olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Pentagon'dan bir yetkili "Kiev ve Çernihiv yakınlarındaki Rus güçlerin bölgeden çekilmesi tamamlandı. Bu güçler Belarus ve Rusya'da yeniden toplanmak üzere çekildiler" dedi.

Pentagon sözcüsü John Kirby de, Rusya lideri Vladimir Putin'in "stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini" belirtti; "Sadece az nüfuslu merkezlerde kontrolü alabiliyor. Harkov'u da ele geçiremedi" dedi.

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Rusya birkaç gün önce, güçlerini doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştıracağını açıklamıştı.

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Başka bir üst düzey Pentagon yetkilisi ise Rus güçlerin ileride Kiev'e geri dönüp dönmeyeceği bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Savaş Çalışmaları adlı düşünce kuruluşu ise geri çekilen Rus güçlerin savaş kabiliyetini kazanmak için zamana ihtiyacı olduğu görüşünü aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 130 taburun 80'den fazlasının hâlâ ülkede olduğu tahmin ediliyor.

Amerikan haber ajanslarına konuşan bir savunma yetkilisi ise geri çekilen Rus askeri sayısının yaklaşık 24 bin olduğunu belirtti.

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#Rusya#Ukrayna#Dünya

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