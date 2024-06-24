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Rusya’nın kara pazarı! Sinagog, 2 kilise ve polis noktasına eş zamanlı saldırılar

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#RUSYA#Terör Saldırısı#Sinagog
Rusya’nın kara pazarı Sinagog, 2 kilise ve polis noktasına eş zamanlı saldırılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 07:00

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Derbent ve Mahaçkale kentlerinde bir polis noktası, sinagog ve 2 kiliseye düzenlenen terör saldırılarında 7 polis, 1 papaz ile 1 güvenlik görevlisi öldü, 25 polis yaralandı. Bölgede OHAL ilân edildi.

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Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde dün akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından bir polis noktası, bir sinagog ve 2 kiliseye eş zamanlı silahlı saldırılar düzenlendi. Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmalarda 7 polis hayatını kaybetti, 25 polis de yaralandı.

4 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün saat 18.00 (TSİ) sıralarında kimliği belirsiz silahlı kişilerin Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Derbent bölgesinde iki kilise ve bir sinagoga silahlı saldırı düzenledikleri bilgisine yer verilirken, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çatışma çıktığı, bir papazın ve 1 güvenlik görevlisinin öldüğü kaydedildi.

Rusya’nın kara pazarı Sinagog, 2 kilise ve polis noktasına eş zamanlı saldırılar


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Derbent’ten 160 kilometre uzaklıktaki Mahaçkale kentinde de kimliği belirsiz kişiler eş zamanlı olarak Ermoşkin Caddesi’ndeki trafik polisi karakoluna ateş açtı, polislerden 7’si hayatını kaybederken, 25 polis de yaralandı. Çatışmalar nedeniyle sinagogda yangın çıktığı, saldırganlardan 4’ünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DEAŞ VE UKRAYNA İDDİASI

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırganların beyaz renkli bir araçla olay yerinden kaçtığı bildirildi. Saldırıların arkasında DEAŞ terör örgütü ya da Ukrayna’nın olabileceği öne sürüldü. Saldırıların ardından bölgede terörle mücadele rejimi ilan edildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, İnguşetya, Çeçenistan ve Kabardey Balkar’da da güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi saldırılarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini, saldırılarla bağlantılı kişilerin tespit edilmesi ve kaçan saldırganların yakalanmaları için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

 

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#RUSYA#Terör Saldırısı#Sinagog

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