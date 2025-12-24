×
Moskova'da aynı yerde 2'nci patlama: 3 ölü

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 09:49

Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama meydana geldi. İlk incelemelere göre, patlama nedeniyle 2'si polis 1'i sivil vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Tümgeneral Fanil Sarvarov'un bombalı suikast sonucu hayatını kaybettiği caddede patlama meydana geldi. 

Rusya Soruşturma Komitesi, Yasenevaya Caddesi’ndeki patlama nedeniyle 2'si polis 1'i sivil vatandaş olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, iki trafik polisi memurunun bir polis aracının yakınında şüpheli bir şahsı fark ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki trafik polisi memuru, bir polis aracının yakınında şüpheli bir şahıs gördü. Şahsı gözaltına almak için yaklaştıklarında, bir patlayıcı cihaz infilak etti. Meydana gelen patlama sonucu, iki polis memuru ve memurların yanında duran bir sivil vatandaş hayatını kaybetti.”

PATLAMA, DAHA ÖNCE SUİKASTIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE MEYDANA GELDİ

Olayın, Moskova’nın güneyinde Yasenevaya Caddesi yakınlarında yaşandığı bildirildi. Patlamanın meydana geldiği bölgenin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda operasyonel eğitimden sorumlu Tümgeneral Fanil Sarvarov'un iki gün önce bomba ile öldürüldüğü noktaya yakın olduğu kaydedildi.

PATLAYICI DÜZENEK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yetkililer, patlamanın polis karakolunun ya da polis aracının yakınında bulunan bir araçtan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. İlk incelemelerde, olayın patlayıcı bir cihazın infilakı sonucu gerçekleştiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve güvenlik önlemlerinin bölgede artırıldığı bildirildi.

