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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov CNN Türk'e konuştu: Gaz merkezi için teknik çalışmalar sürüyor

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#Andrey Buravov#RUSYA#Başkonsolosluk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 11:47

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov CNN Türk'e özel yaptığı açıklamada Türkiye'ye kurulacak doğalgaz merkezi için teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov CNN Türk'e dikkat çelen açıklamalarda bulundu. Türkiye-Rusya-Suriye 3'lü görüşmelerine ilişkin konuşan Buravov, "Rusya, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine olumlu bakmaktadır. Her iki taraf da buna hazırsa el verdiğince bu süreci desteklemeye açıktır." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Bunun net bir belirtisi olarak geçtiğimiz günlerde Rusya'da savunma bakanları görüşmesini gösterebilirim. Bunun devamı üzerinde çalışılmaktadır. Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi planlanıyor. teknik hazırlıklar devam ediyor. Bunlar tamamlandığında gerekli açıklama yapılacaktır."

TÜRKİYE'YE KURULMASI PLANLANAN DOĞALGAZ MERKEZİ

Türkiye'ye kurulması beklenen doğalgaz merkezi ile ilgili de konuşan Buravov şunları söyledi;

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"Enerji alanındaki iş birliği bizim için çok önemli. Şu ana kadar bir kaç istikametten gaz tedariki yapılıyor. Nord Stream ve Turk akım. Buradan hem Türkiye'ye tedarik hem de Türkiye üzerinden başka ülkelere gaz tedariki imkanı var. Devlet başkanımızın bir teklifi var. Bu teklifimize Türkiye olumlu cevap vermiştir.

İki ülkenin ilgili kurum ve birimlerine gerekli talimatlar verildi. İncelemeler yapılıyor. Teknik çalışmalar devam ediyor. Koşullar el verdiği zaman Türkiye'nin toprakları üzerinden dünya pazarlarına gaz sevkiyatı yapılabilir."

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#Andrey Buravov#RUSYA#Başkonsolosluk

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