Rusya’nın ‘İskender’ yanıtı Azerbaycan’ı tatmin etmedi

İskender-M taktik füzelerinin İkinci Karabağ Savaşı’nda kullanılmadığına dair Rus açıklamasını değerlendiren Aliyev, Azerbaycan’da AzTV kanalına yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ın son Karabağ savaşında bize karşı 500 km menzilli İskender-M füzeleri kullandığını tespit ettiğimizde Rus tarafına ‘Bu füzeler buraya nasıl geldi’ sorusunu sorduk. Aldığımız cevap bizi tatmin etmekten uzak. Ermenistan’ın bu tür füzeleri savaşta kullanmadığı yanıtı gerçekleri yansıtmıyor. Füzelerin kalıntıları bizim savaş müzesinde yer alıyor” dedi.

‘BAŞKA ÜLKEDE YOK’

İskender-M füzelerinin başka bir ülkenin envanterinde bulunmadığını vurgulayan Aliyev, buna bağlı olarak füzelerin Ermenistan’a ya Rusya tarafından teslim edildiği ya da kaçak yollarla bu ülkeye sokulduğu değerlendirmesinde bulundu.



O İDDİAYA YANIT

“Savaş öncesinde Rusya’nın Ermenistan’a 300 km menzilli İskender-E füzesi sattığını biliyoruz. Ancak Şuşa yakınlarında parçalarını bulduğumuz füzeler çok daha büyük menzile sahip İskender-M füzesine ait. Geriye bu füzelerin ya Rusya yönetiminin bilgisi dahilinde ya da Rusya’dan kaçak olarak Ermenistan’a getirildiği şıkları kalıyor” diyen Aliyev, füze sorununun ardından medyada “Azerbaycan, Türkiye ile birlik olup İskender-M parçalarını Suriye cephelerinden buraya taşımış olabilir” iddiasının da olayı karartma amacı taşıdığını vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan’ın yalan söylemesine gerek yok. Son savaşta hiçbir zaman yalan söyleyen taraf biz olmadık. İskender füzeleriyle komplo kurduğumuz iddiaları asılsız” diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara