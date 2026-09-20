Rusya’nın İran’daki casusu! En gizli bilgileri sızdırdı, her şey bir anda tersine döndü

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İran’da KGB adına görev yapan Vladimir Kuzichkin, Rus istihbaratının en gizli sırlarından bazılarını Batı’ya aktardı. Ancak asıl büyük sınavı, Moskova’ya dönmesinin istendiği gün geldi. Artık hem KGB’den hem İranlı güvenlik güçlerinden korkuyordu ve İngiliz istihbaratından tek bir talebi vardı: Ülkeyi derhal terk etmek.

Fakat onu İran’dan çıkarmak hiç kolay değildi. Sahte bir İngiliz pasaportu hazırlanacak, İngiliz diplomat kılığına girecek ve İran sınırındaki sıkı güvenlik zincirinden geçecekti. Üstelik operasyonun ortasında plan neredeyse çökecek, Kuzichkin kendisini silahlı Devrim Muhafızları’nın arasında bulacaktı.

Ben Macintyre’ın yeni kitabından aktarılan ayrıntılara göre, Kuzichkin’in kaçışı, Soğuk Savaş’ın en dikkat çekici istihbarat operasyonlarından biri haline geldi. Vladimir Kuzichkin’in hikâyesine biraz daha yakında bakalım.

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The KGB spy’s second life — as Alec Guinness’s acupuncturist https://t.co/JwQD4OKr3P — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 8, 2026

KGB’NİN İRAN’DAKİ BİR NUMARALI ADAMI

Kod adı ‘Redwood’ olan Vladimir Kuzichkin, 1980’lerin başında İran’da görev yapan bir KGB subayıydı. İran’daki görevi sırasında Rus istihbarat teşkilatının iç işleyişi hakkında İngilizlere son derece değerli bilgiler aktarmaya başlamıştı. Kuzichkin’in sağladığı bilgiler o kadar önemliydi ki, İngiliz istihbarat servisi MI6’nın Sovyetler Birliği’yle ilgilenen bölümündeki çevirmenler ve analistler gelen materyalin hızına yetişmekte zorlanıyordu. Altı ay içinde Redwood dosyaları adeta taşmıştı.

Ancak İngiliz istihbaratı için sorun yalnızca elde edilen bilgilerin miktarı değildi. Kuzichkin’in verdiği materyal, kaynağın kimliğinin ortaya çıkmasına yol açabilecek kadar hassastı. Bu nedenle MI6, elindeki bilgileri kullanabilmek için Kuzichkin’i mümkün olduğunca korumak zorundaydı. Daha büyük mesele ise Kuzichkin’in İran’daki görevinin sona yaklaşmasıydı.

KGB’nin İran’daki görevi 1982 yazında bitecekti ve Kuzichkin’in Moskova’ya dönerek masa başında yeni bir göreve atanması bekleniyordu. İngilizler için bu, olağanüstü bir fırsat anlamına geliyordu. Çünkü düşmanın istihbarat merkezine içeriden erişim sağlamak, herhangi bir istihbarat teşkilatının elde edebileceği en değerli avantajlardan biriydi.

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Soviet KGB intelligence officer Vladimir Kuzichkin during his posting in Iran. He served as a KGB major stationed in Tehran under diplomatic cover before defecting to British intelligence in 1982. His memoirs, published as Inside the KGB: My Life in Soviet Espionage, detail his… pic.twitter.com/2J0l0dVg7h — Archaeo - Histories (@archeohistories) September 7, 2026

MI6’DAN KUZİCHKİN'E ŞAŞIRTICI TEKLİF

Kuzichkin’in İran’dan kaçırılacağı konusunda daha önce bir anlaşma yapılmıştı. Ancak MI6’nın İran’daki operasyonunu yöneten Ian McCredie, planı değiştirmek istedi. Daily Mail’de yer alan habere göre, McCredie, Kuzichkin’i Moskova’ya dönerek KGB içerisinde MI6 için çalışmaya devam etmeye ikna etmeye çalıştı.

Teklif oldukça cazipti: Kuzichkin’in maaşı iki katına çıkarılacaktı. Moskova’ya ne zaman döneceğine kendisi karar verecekti. Ayrıca KGB’den ayrılması için bir plan hazırlanacak ve uygun zamanda Sovyetler Birliği’nden kaçmasını sağlayacak bir operasyon düzenlenecekti.

McCredie ona, iltica ettiği zaman İngiltere’de son derece iyi şartlarda yaşayacağının da sözünü verdi. Kuzichkin önce tereddüt etti. McCredie ısrar etti. Sonunda Rus casus, “Tamam, yapacağım” diyerek teklifi kabul etti.

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Ancak McCredie kısa süre içinde kararın Kuzichkin üzerinde yarattığı baskıyı fark etti. Kuzichkin bitkin görünüyordu. Gözleri kan çanağına dönmüş, elleri titremeye başlamıştı. Yemek yiyemiyor, yalnızca su içiyordu. Giderek daha fazla alkol tüketiyordu. Dahası, geceleri sürekli aynı kâbusu görüyordu: Siyah giysiler içinde elinde balta bulunan bir adam...

Bu görüntü kısa süre sonra Kuzichkin için sıradan bir kâbus olmaktan çıktı. Rus büyükelçiliğindeki bir memur, Moskova’dan bir soruşturma ekibinin yakında Tahran’a geleceğini ve büyükelçilikteki güvenlik önlemlerinin artırılacağını ağzından kaçırınca Kuzichkin, yakalanma ihtimalinin gerçek olduğuna inanmaya başladı.

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V 'I'm in great danger - you have to get me out immediately!' The dramatic escape of Russian superspy turned defector 'Redwood' from under the noses of the KGB ====== Vladimir Kuzichkin – codename Redwood – was a Russian superspy operating in...https://t.co/WG25E4dk8P — Επικαιρότητα - V - News (@VNews825817) September 14, 2026

“BENİ HEMEN KURTARMALISINIZ”

Bir gün McCredie’nin telefonu çaldı. Karşıdaki ses Kuzichkin’e aitti: “Merhaba. Ben. Evinize kitap bırakacağım.”

Bu, önceden belirlenmiş acil durum koduydu. McCredie yaklaşık bir saat içinde onunla buluştu. Kuzichkin’in durumu son derece kötüydü.

Yüzünden terler akıyor, gömleği ıslanıyordu: “Büyük tehlikedeyim. İran’dan İngiltere’ye derhal beni kurtarmanızı istemekten başka seçeneğim yok.”

Yakalanmaktan korkuyordu: “Beni mutlaka kurtarmalısınız.”

McCredie, Kuzichkin’in sinirlerinin artık dayanma noktasını aştığını düşündü. Bir yanda İran gibi düşman bir ülkede Sovyet casusu olmanın baskısı, diğer yanda KGB’ye ihanet etmenin yarattığı korku vardı. Üstelik Kuzichkin’in kendi özel hayatı da ciddi biçimde kötüleşmişti.

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SINIRDAKİ TEHLİKELİ PLAN

Kaçış için İran sınırında yayalar için uygulanan sistem, operasyonun temelini oluşturacaktı. Otobüslerle gelen yolcular önce gümrük ve göçmenlik binasına giriyor, belgeleri kontrol edilip damgalandıktan sonra binayı ikiye bölen kapılardan çıkıyordu. Kuzichkin’in İngiliz diplomat kılığında bu sistemi kullanması planlandı. Fakat bunun son derece riskli olduğu açıktı. Kuzichkin’in İngilizce bilgisi casusluk faaliyetleri için yeterliydi. Ancak bir İngiliz diplomat gibi davranmak bambaşka bir şeydi.

Sahte belgelerin kontrolü geçmesi gerekiyordu. En önemlisi de İranlıların onun kaybolduğunu fark etmeden sınırı geçmesi gerekiyordu. Tahran’daki KGB’nin durumdan haberdar olmaması gerekiyordu. Ve sınırın diğer tarafında MI6’nın onu zamanında karşılaması gerekiyordu.

Ancak daha büyük bir sorun vardı. Kuzichkin’in eşi Galina’nın kaçırılması mümkün değildi. McCredie ona açıkça yalnızca kendisini çıkarabileceklerini söyledi. Kuzichkin’in tepkisi şaşırtıcıydı. Eşini geride bırakma fikrine karşı çıkmadı.

Hatta Galina’nın kendisinden nefret ettiğini ve hayatını cehenneme çevirdiğini söyledi. Bu konuşma McCredie’nin aklına önemli bir ihtimali getirdi: Kuzichkin’in paniğinin arkasında yalnızca KGB korkusu olmayabilirdi. Galina’nın onun İngilizlerle iş birliği yaptığını öğrenmiş ve onu ihbar etmekle tehdit etmiş olması ihtimali vardı.

McCredie kararını verdi: “Seni karşıya geçireceğim.”

SAHTE PASAPORT HAZIRLANDI

Acil tahliye talebi Londra’ya iletildi. McCredie’nin önünde yalnızca üç hafta vardı. Kuzichkin için yeni bir kimlik yaratıldı. MI6 aracılığıyla diplomatik çantayla iki sahte belge getirildi: Kuzichkin’in fotoğrafının bulunduğu İngiliz pasaportu ve diplomatik kurye yetki belgesi.

Yeni kimliği Michael Guy Road idi. 1949 doğumlu görünüyordu ve pasaport numarası 433686’ydı. Mesleği ise ‘diplomat’ olarak gösterilmişti. İsim, daha önce bu adla gerçek bir İngiliz pasaportu sahibi olmadığından emin olunduktan sonra seçilmişti.

McCredie bununla da yetinmedi. Eski bir daktiloda Kuzichkin’in gerçek bilgilerini, seyahat nedenini, araç plakasını, güzergâhını ve tarihleri içeren bir seyahat formu hazırladı. Belge sahte bir damgayla damgalandı ve Farsça yazılmış gibi görünmesi için üzerine eklemeler yapıldı. Planın kurgusu şuydu:

Kuzichkin önce kendi Sovyet belgelerini kullanarak aracıyla sınır bölgesine gidecekti. Daha sonra aracını park edip yakındaki bir kasabadan otobüse binecekti. Yaya yolcuların arasına karışacak ve bundan sonra kendisini İngiliz diplomatik kurye olarak tanıtacaktı.

KAÇIŞIN SON ADIMLARI

İlk denemenin başarısız olmasının ardından Kuzichkin ertesi gece yeniden harekete geçti. Bu kez daha sakindi. Sahte pasaportunu imzalarken elleri titremiyordu. McCredie’nin hazırladığı plana göre kendi aracıyla sınır bölgesine ilerleyecek, ardından kimliğini değiştirerek yoluna devam edecekti. Ancak operasyondaki riskler henüz sona ermemişti.

Kuzichkin’in büyükelçilikten ayrılmasının ardından takip edildiği düşünülüyordu ve gözetleme aracı kilometrelerce peşinden geldi. Buna rağmen takibi atlatmayı başaran Kuzichkin, planın kritik aşamasına ulaştı. Aracını bıraktı, Sovyet belgelerini geride tuttu ve hazırlanan sahte kimliğe geçerek son kontrollerden geçmek üzere yola çıktı.

Ancak kaçışın en kritik anlarından biri tam da bu sırada yaşandı. Dört silahlı Devrim Muhafızı Kuzichkin’i durdurdu ve kim olduğunu sordu. Kendisine yöneltilen sorulara hazırladığı hikâyeyle yanıt vermeye çalışan Kuzichkin, yaşadığı panik nedeniyle bir anda Farsça konuşmaya başladı ve şüpheleri üzerine çekti.

Muhafızlar onu kontrol noktasına götürürken Kuzichkin her şeyin sona erdiğini düşündü. Fakat burada yaptığı açıklamayı destekleyen bir görevlinin ifadeleri sayesinde şüpheler dağıldı. Muhafızlar bu kez tavır değiştirerek ondan özür diledi ve yoluna devam etmesine yardımcı oldu. Daily Mail’de Ben Macintyre’ın kitabından aktarılan ayrıntılara göre, Kuzichkin’in kaçışı böylece son anda yeniden rayına oturdu ve operasyonun en tehlikeli bölümü geride kaldı.

KGB’DEN KAÇTI, GEÇMİŞİNDEN KAÇAMADI

Kuzichkin’in İngiliz istihbaratı tarafından güvenli bir şekilde teslim alınmasının ardından hayatının ikinci perdesi başladı. Farklı bir kimlikle yeniden yerleştirilen eski KGB subayı, geçmişini geride bırakıp sakin bir hayat kurmaya çalıştı. Hampshire’da kendisine bir ev sağlandı ve bir süre sonra akupunktur uzmanı olarak çalışmaya başladı.

Yeni kimliğiyle sıradan bir yaşam sürerken, ironik biçimde ünlü İngiliz aktör Alec Guinness’in de hastalarından biri olduğu ortaya çıktı. Guinness, kendisini tedavi eden kişinin geçmişte Sovyet istihbaratında görev yapmış bir casus olduğunu bilmiyordu.

Kuzichkin ise yıllar boyunca kimliğini ve geçmişini gizlemeyi başardı. Ancak İran’da başlayan korkular tamamen ortadan kalkmadı; siyah giysili, elinde baltası bulunan adamın kâbusu geri döndü ve sürekli takip edildiğine ilişkin korkuları yeniden ortaya çıktı.

Kuzichkin’in yeni hayatı zamanla dağıldı. Evliliği sona erdi ve geçmişinden kalan psikolojik yükün yanı sıra alkolle mücadelesi giderek ağırlaştı. Bir dönem aşırı alkol kullanımı nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan Kuzichkin, 2009 yılında 62 yaşındayken hayatını kaybetti. Böylece KGB’nin İran’daki adamı olarak başlayan, MI6 ile gizli iş birliğine, büyük bir kaçış operasyonuna ve İngiltere’de yeni bir kimliğe uzanan sıra dışı hayat sona erdi.

KGB’nin gözünde bir hain olarak kalan Kuzichkin ise ardında, Soğuk Savaş’ın en dikkat çekici casusluk hikâyelerinden birini bıraktı.

Daily Mail’in “'I'm in great danger - you have to get me out immediately!' The dramatic escape of Russian superspy turned defector 'Redwood' from under the noses of the KGB” başlıklı haberinden derlenmiştir.