Rusya'nın intikamı acı olacak: Putin İngiltere'yi felç etmeye hazır!

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Ukrayna'nın uzun süredir beklediği onayı alarak Rus topraklarını ABD ve İngiliz yapımı füzelerle vurması Kremlin'ı kızdırdı. Rusya lideri Vladimir Putin ilk önce nükleer angajman kurallarını değiştirdi, daha sonra nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin başarıyla test edildiğini duyurdu.



Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev ise bu silahın belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabileceğini açıkladı.



Rusya'dan gelen son açıklamalar ve Ukrayna savaşındaki tırmanış Avrupa genelinde büyük bir tedirginliğe yol açtı. Geçtiğimiz hafta ABD, İtalya, Macaristan, İspanya ve Yunanistan, Rusya’dan gelecek büyük bir saldırı beklentisiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev’deki temsilciliklerini geçici kapatırken Almanya ve Kuzey ülkeleri ek tedbirler almaya başladı.İngiltere ise Rusya'nın Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkelere karşı siber saldırı hazırlığında olduğunu öne sürüyor.İngiliz Telegraph gazetesininbaşlıklı haberine göre, bakan Pat McFadden, Putin'in İngiltere'ye yönelikbir elektronik saldırıyı tetiklemeye hazır olduğunu belirtiyor.İngiliz bakana göre, Rusya siber alanda son derece agresif ve pervasız. Üstelik stratejik olarak avantaj elde etmek ve Ukrayna'yı destekleyen ülkeleri 'aşağılamak' istiyor. Bu da İngiltere'yi öncelikli hedeflerden biri haline getiriyor.Rusya'nın İngiltere'de “milyonların ışıklarını söndürebilecek” bir siber saldırı dalgası başlatmaya hazır olduğunu öne süren İngiliz bakan, NATO siber savunma konferansında "Siber savaş istikrarı bozucu ve zayıflatıcı olabilir. Rusya bir siber saldırı ile milyonlarca insanın ışıklarını söndürebilir, elektrik şebekelerini kapatabilir bu İngiliz ekonomisine büyük bir darbe indirir" diyerek bunu 'Rusya'nın gizli savaşı' olarak nitelendirdi.The Guardian gazetesi de Ukrayna'daki füze krizinin İngiltere'yi Putin'in hedefine koyduğunu öne sürdü. Putin'in yaptığı son açıklama ile İngiltere ve ABD'ye saldırma 'hakkı' iddia ettiğini belirten gazete bunun aslında yeni bir şey olmadığını Rusya'nın Ukrayna müttefiklerine karşı yürüttüğü 'gölge savaşının' uzun süredir devam ettiğini yazdı.ABD'li New York Times gazetesi ise füze düellolarının cephede çok bir şey değiştirmediğini, gerilimin askeri olmaktan çok siyasi bir amaca hizmet ettiğini öne sürdü.Putin, Rus topraklarına yönelik silahlarını kullanmasına izin veren ülkelere karşı kendi silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını vurgulayarak, "Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.