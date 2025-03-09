Rusya'nın ilerleyişi sürüyor

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Lebedevka köyü kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bine yakın asker, 387 tank, 300 piyade savaş aracı, 264 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 163 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 88 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kursk bölgesinde 5, dün de 3 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti.

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Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Novenkoye mezrası, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Konstantinopol yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki doğal gaz işleme tesislerine, askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve yönetim merkezlerine saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 877 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 22 bin 90 tank ve zırhlı araç, 1525 çok namlulu roketatar, 22 bin 390 obüs ve havan topu ile 32 bin 630 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.